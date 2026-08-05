В Тихорецке мать отказалась лечить ребенка от туберкулеза и ВИЧ. Суд обязал женщину продолжить терапию

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

Суд в Краснодарском крае признал незаконным отказ матери от лечения ребенка

5 августа объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в Тихорецке суд обязал мать дать согласие на лечение своего малолетнего ребенка с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и другими серьезными заболеваниями. По заключению врачей, ему необходимо пройти полный курс лечения в стационаре и получать жизненно важные лекарства под наблюдением специалистов.

Однако, несмотря на рекомендации медиков и решение врачебной комиссии, мать отказалась продолжать лечение и забрала ребенка из больницы до окончания курса. После этого он получал лишь часть необходимых препаратов, поскольку некоторые медикаменты можно принимать только в условиях стационара.

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Суд пришел к выводу, что действия матери ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка, и признал из незаконными. Теперь она обязана дать согласие на госпитализацию ребенка и его лечение в специализированной больнице.

Как писали Юга.ру, в больнице Азова Ростовской области 11-летняя девочка заразилась ВИЧ и гепатитом С. 

ВИЧ Дети Здоровье Суд Тихорецкий район

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