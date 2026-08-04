В Краснодаре сломался старинный дуб. Ему 586 лет, и он должен выжить

В Краснодаре выясняют судьбу старинного дуба в «Городском саду», у которого рухнула огромная ветвь. Редактор Юга.ру побывал на месте происшествия

Вечером 4 августа главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко отправился на место происшествия. Один из очевидцев подтвердил ему дату и время ЧП, однако отказался представиться и общался с журналистом агрессивно.

Позже сотрудник администрации парка, также пожелавший остаться анонимным, пояснил, что дерево имеет статус памятника природы федерального значения. По этой причине судьбу дуба будет решать городская администрация, а не руководство парка. Власти спиливать дерево не планируют из-за охранного статуса памятника природы. Сейчас его обследуют специалисты, чтобы определить дальнейшие действия.