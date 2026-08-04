В Краснодаре сломался старинный дуб. Ему 586 лет, и он должен выжить
В Краснодаре выясняют судьбу старинного дуба в «Городском саду», у которого рухнула огромная ветвь. Редактор Юга.ру побывал на месте происшествия
В «Городском саду» Краснодара сломалась крупнейшая ветка многовекового дуба. Как сообщает «Типичный Краснодар», это случилось днем 3 августа.
«Голый», «Красавец», «Старик»:
Вечером 4 августа главный редактор Юга.ру Александр Гончаренко отправился на место происшествия. Один из очевидцев подтвердил ему дату и время ЧП, однако отказался представиться и общался с журналистом агрессивно.
Позже сотрудник администрации парка, также пожелавший остаться анонимным, пояснил, что дерево имеет статус памятника природы федерального значения. По этой причине судьбу дуба будет решать городская администрация, а не руководство парка. Власти спиливать дерево не планируют из-за охранного статуса памятника природы. Сейчас его обследуют специалисты, чтобы определить дальнейшие действия.
Дубу в «Городском саду» Краснодара более 580 лет. Он появился на этом месте за три века до основания самого города — в 1440 году. Был признан памятником природы в декабре 1977 года. На табличке дерево названо памятником природы регионального значения.
«Гуляя по любимому парку, я понял, что чем дольше я работаю в журналистике и в Краснодаре, тем больше у меня скорбных шансов фотографировать гибель одного из дубов. Надеюсь, сейчас дерево выживет», — поделился впечатлениями главред Юга.ру Александр Гончаренко.
Также, по данным «Типичного Краснодара», в тот же день спустя несколько минут неподалеку от дерева произошло ДТП — легковой автомобиль врезался в фонарный столб. В аварии пострадали три человека: водитель, пассажир и работник местного аттракциона. Всех троих госпитализировали.
Связаны ли эти два происшествия — неизвестно, так как машина врезалась в столб примерно в 100 метрах от дуба.
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