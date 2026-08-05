Топливный кризис на Кубани всё? В Краснодаре, Туапсе и Геленджике перестали сообщать списки АЗС, но жалобы на нехватку бензина полностью не прекратились

По его словам, число неработающих заправок сокращается. Глава региона заявил, что в настоящее время не функционируют около 100 АЗС из общей 1000.

4 августа власти Краснодарского края заявили , что ситуация с обеспечением региона топливом постепенно приходит в норму. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что благодаря увеличению поставок обстановка на топливном рынке стабилизировалась.

Под постом о стабилизации топливной ситуации мнения жителей Краснодара разделились. Многие заявили, что обстановка с горючим за неделю стала хуже: некоторых марок бензина периодически нет в наличии. Другие рассказали, что заправляются без очередей и ограничений в объеме.

Власти Геленджика и Туапсинского районе топливную сводку тоже больше не публикуют.

В других муниципалитетах Краснодарского края оперативные данные продолжают выходить. В частности, ежедневный мониторинг работы АЗС по-прежнему ведется в Новороссийске, Анапе, Сочи и Темрюкском районе.

Исходя из постов в соцсетях, говорить о полном возвращении к привычному режиму пока рано. В Новороссийске автомобилисты продолжают жаловаться на очереди на отдельных заправках. Местные СМИ пишут, что бензин по-прежнему приходится буквально «ловить»: после появления топлива на некоторых АЗС быстро собираются очереди, а ожидание может занимать около часа.

Также жители Новороссийска просят вернуть чат-бот, который предоставлял информацию о наличии топлива. Электронную запись на АЗС отменили 20 июля, поскольку, по данным властей, объем поставок горючего увеличился, а очереди на заправках сократились.

В Анапе ситуация также остается непростой. По сообщениям местных пабликов, на части автозаправок стало больше ограничений на отпуск топлива, чем несколько дней назад. Водители отмечают, что далеко не везде доступны все марки бензина одновременно. Кроме того, на некоторых АЗС горючее отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта.

В Сочи и Темрюкском районе на некоторых АЗС действуют ограничения: бензин отпускают только в баки, по топливным картам и для спецтранспорта. Кроме того, на ряде заправок установлены лимиты — залить в бак можно не больше 30, 40 или 50 литров.