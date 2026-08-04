36 погибших, не менее 196 пострадавших. Хроника смертельных атак БПЛА на Краснодарский край
Первые два года специальной военной операции Краснодарский край оставался в относительной безопасности: беспилотники редко атаковали Кубань, мирные жители не гибли. Первая смерть была зафиксирована только 17 марта 2024 года. За весь тот год погибли пять человек. В 2025-м — еще пять. А за семь с небольшим месяцев 2026-го — уже 26, больше, чем за оба предыдущих года вместе. Общее число пострадавших приблизилось к двумстам.
Редактор Юга.ру Денис Куренов составил хронику всех атак БПЛА на Краснодарский край, в которых гибли мирные жители.
Данные о погибших и пострадавших основаны на сообщениях губернатора Кондратьева и оперативного штаба Краснодарского края (за исключением одного случая) с учетом последующих уточнений.
2024 год
17 марта. Славянский НПЗ, Славянск-на-Кубани. Несколько беспилотников попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод около 3 часов ночи. Аппараты были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Погиб один человек — сотрудник предприятия. Предварительная причина смерти — сердечный приступ в момент атаки. Это был первый погибший от атак БПЛА в Краснодарском крае.
20 июня. Славянск-на-Кубани. Сбитый беспилотник упал на частный дом и полностью его разрушил. Погибла женщина.
21 июня. Краснодар, автовокзал «Южный». В ходе массированной ночной атаки один из беспилотников упал на котельную рядом с автовокзалом. Погиб 66-летний оператор котельной, четверо были ранены, а двое спасателей получили травмы при ликвидации последствий. Той же ночью над Кубанью были сбиты 43 БПЛА.
5 июля. Приморско-Ахтарск. Обломки сбитого беспилотника упали на трехэтажный жилой дом. Шестеро были госпитализированы, среди них двое детей. От полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка — первый погибший ребенок в крае из-за атак БПЛА.
23 июля. Порт «Кавказ», Темрюкский район. ВСУ ударили по паромному судну, перевозившему цистерны с топливом. Дым от пожара был виден за несколько километров. Погиб один моряк. Пятерых членов экипажа спасли, пострадали сотрудники порта.
2025 год
24 июля. Сочи, Адлерский район, ул. Авиационная. Обломки сбитого БПЛА упали на проезжую часть. Погибли две женщины — проводницы поездной бригады Федеральной пассажирской компании, возвращавшиеся с рейса на автомобиле. Первоначально оперштаб сообщал об одной погибшей и одной госпитализированной, позже Кондратьев подтвердил гибель обеих. Всего пострадали 13 человек, четверых госпитализировали.
9 сентября. Сочи, Адлерский район. Осколки беспилотника упали на автомобиль, за рулем которого находился мужчина — уроженец Липецка. Водитель погиб на месте. При атаке были повреждены как минимум шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы.
24 сентября. Новороссийск. Беспилотники ударили в разгар дня по центральной части города в районе гостиницы «Новороссийск». Погибли два человека. По уточненным данным оперштаба, пострадали семеро, включая несовершеннолетнего, трое находились в тяжелом состоянии. При атаке были повреждены как минимум семь зданий, включая гостиницу, обломки упали на припаркованные автомобили — 20 из них были повреждены, три полностью сгорели. Также был поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), двум его сотрудникам потребовались операции. В городе вводили режим ЧС.
2026 год
21 января. Поселок Волна, Темрюкский район. Вечером беспилотники атаковали портовые терминалы. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Погибли трое сотрудников предприятия, пострадали — восемь. К тушению привлекли 97 человек и 29 единиц техники.
12 марта. Станица Новоминская, Каневский район. При атаке беспилотников на сельхозпредприятие в промзоне один человек погиб, двое сотрудников были госпитализированы.
18 марта. Краснодар. В ночь на 18 марта БПЛА ударили по многоквартирным жилым домам краевого центра. Повреждения получили три здания, в одной квартире произошел пожар. Погибла 25-летняя девушка. Из-за атаки мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал не отправлять детей на занятия. За ночь над краем сбили 42 БПЛА.
9 апреля. Поселок Саук-Дере, Крымский район. Обломки беспилотника попали в многоквартирный двухэтажный дом. Погиб мужчина, находившийся на балконе.
16 апреля. Туапсе. Ночные атаки БПЛА. Погибли два человека: 14-летняя девочка и молодая женщина. Пострадали как минимум семь человек. Были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальная школа. В округе ввели режим ЧС.
20 апреля. Туапсе. Через четыре дня после предыдущего удара город подвергся еще одной массированной атаке. В морском порту погиб один мужчина. Последствием двух ударов по Туапсе стал разлив нефти.
5 июня. Акватория Азовского моря, побережье Краснодарского края. Около 05:00 массированной атаке беспилотников подверглись несколько гражданских судов, находившихся в Таганрогском заливе. Повреждения получили как минимум один танкер и два сухогруза. Погибли пять членов экипажей, еще шестеро гражданских моряков получили ранения и были госпитализированы. Губернатор Вениамин Кондратьев и региональный оперштаб об этой смертельной атаке в своих сводках не упоминали.
«Зачем это продолжается»:
13 июня. Темрюкский район, морской терминал. При падении обломков беспилотников начался пожар на морском терминале. Один человек погиб, трое были ранены. К тушению пожара привлекли 96 человек и более 30 единиц техники.
21 июня. Керченская паромная переправа, Темрюкский район. Дроны атаковали паром «Панагия». Один человек погиб, еще один пострадал. После удара загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Движение на переправе было остановлено.
28 июня. Славянск-на-Кубани. Массированная ночная атака: 110 БПЛА и пять крылатых ракет. При падении обломков погиб один человек. Пострадали шестеро в Славянском районе и один — в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. На территории НПЗ «Славянск ЭКО» произошел пожар на площади более 20 тыс. кв. м.
«Паспорта и вещи остались внутри»:
22 июля. Армавир и Краснодар. Массированная ночная атака БПЛА на Краснодарский край. В Армавире обломки беспилотника упали на территорию предприятия — погиб охранник, находившийся на дежурстве. В Краснодаре дроны ударили по логистическому комплексу Wildberries: пострадали десять сотрудников, трое находились в тяжелом состоянии. Позже в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на склад. Итого за ночь — двое погибших в крае.
3 августа. Село Архипо-Осиповка, Геленджик. Обломки беспилотника упали на пляж курортного поселка в разгар сезона. По предварительным данным, погибли семь человек, среди них четверо детей. Число пострадавших к утру 4 августа выросло до 58: госпитализирован 21 человек, из них 19 (включая троих детей) перевезены в краевые больницы Краснодара, двое — в больницу Новороссийска. 37 человек получили помощь амбулаторно. Самая масштабная по числу жертв атака БПЛА на Краснодарский край за все время конфликта.
Вместо эпилога
Неполный 2026 год на Кубани уже оказался тяжелее, чем целый год в прифронтовом Донбассе накануне специальной военной операции. По заявлению пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за весь 2021 год в республике погибли семь мирных жителей, еще 32 гражданских получили ранения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об одном погибшем мирном жителе и 13 раненых за тот же год.
Итого в обеих республиках — восемь погибших и 45 раненых среди гражданского населения за год. В Краснодарском крае только с начала 2026 года погибли 26 мирных жителей (в три с лишним раза больше). Число раненых превысило 130 человек — это почти втрое больше, чем за весь 2021 год на территориях ДНР и ЛНР вместе взятых.