36 погибших, не менее 196 пострадавших. Хроника смертельных атак БПЛА на Краснодарский край

Первые два года специальной военной операции Краснодарский край оставался в относительной безопасности: беспилотники редко атаковали Кубань, мирные жители не гибли. Первая смерть была зафиксирована только 17 марта 2024 года. За весь тот год погибли пять человек. В 2025-м — еще пять. А за семь с небольшим месяцев 2026-го — уже 26, больше, чем за оба предыдущих года вместе. Общее число пострадавших приблизилось к двумстам.

Редактор Юга.ру Денис Куренов составил хронику всех атак БПЛА на Краснодарский край, в которых гибли мирные жители.

Данные о погибших и пострадавших основаны на сообщениях губернатора Кондратьева и оперативного штаба Краснодарского края (за исключением одного случая) с учетом последующих уточнений.

2024 год

17 марта. Славянский НПЗ, Славянск-на-Кубани. Несколько беспилотников попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод около 3 часов ночи. Аппараты были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Погиб один человек — сотрудник предприятия. Предварительная причина смерти — сердечный приступ в момент атаки. Это был первый погибший от атак БПЛА в Краснодарском крае.

20 июня. Славянск-на-Кубани. Сбитый беспилотник упал на частный дом и полностью его разрушил. Погибла женщина.

21 июня. Краснодар, автовокзал «Южный». В ходе массированной ночной атаки один из беспилотников упал на котельную рядом с автовокзалом. Погиб 66-летний оператор котельной, четверо были ранены, а двое спасателей получили травмы при ликвидации последствий. Той же ночью над Кубанью были сбиты 43 БПЛА.

5 июля. Приморско-Ахтарск. Обломки сбитого беспилотника упали на трехэтажный жилой дом. Шестеро были госпитализированы, среди них двое детей. От полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка — первый погибший ребенок в крае из-за атак БПЛА.

23 июля. Порт «Кавказ», Темрюкский район. ВСУ ударили по паромному судну, перевозившему цистерны с топливом. Дым от пожара был виден за несколько километров. Погиб один моряк. Пятерых членов экипажа спасли, пострадали сотрудники порта.