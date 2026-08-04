36 погибших, не менее 196 пострадавших. Хроника смертельных атак БПЛА на Краснодарский край

Краснодарский край

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  • В Краснодаре горит логистический комплекс Wildberries, 22 июля 2026 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    В Краснодаре горит логистический комплекс Wildberries, 22 июля 2026 года © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Первые два года специальной военной операции Краснодарский край оставался в относительной безопасности: беспилотники редко атаковали Кубань, мирные жители не гибли. Первая смерть была зафиксирована только 17 марта 2024 года. За весь тот год погибли пять человек. В 2025-м — еще пять. А за семь с небольшим месяцев 2026-го — уже 26, больше, чем за оба предыдущих года вместе. Общее число пострадавших приблизилось к двумстам.

Редактор Юга.ру Денис Куренов составил хронику всех атак БПЛА на Краснодарский край, в которых гибли мирные жители.

Данные о погибших и пострадавших основаны на сообщениях губернатора Кондратьева и оперативного штаба Краснодарского края (за исключением одного случая) с учетом последующих уточнений.

2024 год

17 марта. Славянский НПЗ, Славянск-на-Кубани. Несколько беспилотников попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод около 3 часов ночи. Аппараты были нейтрализованы, но в результате падения одного из них возник пожар. Погиб один человек — сотрудник предприятия. Предварительная причина смерти — сердечный приступ в момент атаки. Это был первый погибший от атак БПЛА в Краснодарском крае.

20 июня. Славянск-на-Кубани. Сбитый беспилотник упал на частный дом и полностью его разрушил. Погибла женщина.

21 июня. Краснодар, автовокзал «Южный». В ходе массированной ночной атаки один из беспилотников упал на котельную рядом с автовокзалом. Погиб 66-летний оператор котельной, четверо были ранены, а двое спасателей получили травмы при ликвидации последствий. Той же ночью над Кубанью были сбиты 43 БПЛА.

5 июля. Приморско-Ахтарск. Обломки сбитого беспилотника упали на трехэтажный жилой дом. Шестеро были госпитализированы, среди них двое детей. От полученных ранений в больнице скончалась шестилетняя девочка — первый погибший ребенок в крае из-за атак БПЛА. 

23 июля. Порт «Кавказ», Темрюкский район. ВСУ ударили по паромному судну, перевозившему цистерны с топливом. Дым от пожара был виден за несколько километров. Погиб один моряк. Пятерых членов экипажа спасли, пострадали сотрудники порта.

  • Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Фото из t.me/muratkumpilov
    Последствия атаки БПЛА в ауле Новая Адыгея © Фото из t.me/muratkumpilov

2025 год

24 июля. Сочи, Адлерский район, ул. Авиационная. Обломки сбитого БПЛА упали на проезжую часть. Погибли две женщины — проводницы поездной бригады Федеральной пассажирской компании, возвращавшиеся с рейса на автомобиле. Первоначально оперштаб сообщал об одной погибшей и одной госпитализированной, позже Кондратьев подтвердил гибель обеих. Всего пострадали 13 человек, четверых госпитализировали.

9 сентября. Сочи, Адлерский район. Осколки беспилотника упали на автомобиль, за рулем которого находился мужчина — уроженец Липецка. Водитель погиб на месте. При атаке были повреждены как минимум шесть частных домов: фасады, крыши, окна и заборы.

24 сентября. Новороссийск. Беспилотники ударили в разгар дня по центральной части города в районе гостиницы «Новороссийск». Погибли два человека. По уточненным данным оперштаба, пострадали семеро, включая несовершеннолетнего, трое находились в тяжелом состоянии. При атаке были повреждены как минимум семь зданий, включая гостиницу, обломки упали на припаркованные автомобили — 20 из них были повреждены, три полностью сгорели. Также был поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), двум его сотрудникам потребовались операции. В городе вводили режим ЧС.

2026 год

21 января. Поселок Волна, Темрюкский район. Вечером беспилотники атаковали портовые терминалы. Загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Погибли трое сотрудников предприятия, пострадали — восемь. К тушению привлекли 97 человек и 29 единиц техники.

12 марта. Станица Новоминская, Каневский район. При атаке беспилотников на сельхозпредприятие в промзоне один человек погиб, двое сотрудников были госпитализированы.

  • Последствия падения обломков дронов в Краснодаре, 11 июня 2026 года © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова
    Последствия падения обломков дронов в Краснодаре, 11 июня 2026 года © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Наумова

18 марта. Краснодар. В ночь на 18 марта БПЛА ударили по многоквартирным жилым домам краевого центра. Повреждения получили три здания, в одной квартире произошел пожар. Погибла 25-летняя девушка. Из-за атаки мэр Краснодара Евгений Наумов рекомендовал не отправлять детей на занятия. За ночь над краем сбили 42 БПЛА.

9 апреля. Поселок Саук-Дере, Крымский район. Обломки беспилотника попали в многоквартирный двухэтажный дом. Погиб мужчина, находившийся на балконе.

16 апреля. Туапсе. Ночные атаки БПЛА. Погибли два человека: 14-летняя девочка и молодая женщина. Пострадали как минимум семь человек. Были повреждены 24 частных и шесть многоквартирных домов, два учебных учреждения и музыкальная школа. В округе ввели режим ЧС.

20 апреля. Туапсе. Через четыре дня после предыдущего удара город подвергся еще одной массированной атаке. В морском порту погиб один мужчина. Последствием двух ударов по Туапсе стал разлив нефти.

5 июня. Акватория Азовского моря, побережье Краснодарского края. Около 05:00 массированной атаке беспилотников подверглись несколько гражданских судов, находившихся в Таганрогском заливе. Повреждения получили как минимум один танкер и два сухогруза. Погибли пять членов экипажей, еще шестеро гражданских моряков получили ранения и были госпитализированы. Губернатор Вениамин Кондратьев и региональный оперштаб об этой смертельной атаке в своих сводках не упоминали.

«Зачем это продолжается»:

13 июня. Темрюкский район, морской терминал. При падении обломков беспилотников начался пожар на морском терминале. Один человек погиб, трое были ранены. К тушению пожара привлекли 96 человек и более 30 единиц техники.

21 июня. Керченская паромная переправа, Темрюкский район. Дроны атаковали паром «Панагия». Один человек погиб, еще один пострадал. После удара загорелся нефтяной терминал в поселке Чушка. Движение на переправе было остановлено.

28 июня. Славянск-на-Кубани. Массированная ночная атака: 110 БПЛА и пять крылатых ракет. При падении обломков погиб один человек. Пострадали шестеро в Славянском районе и один — в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. На территории НПЗ «Славянск ЭКО» произошел пожар на площади более 20 тыс. кв. м.

«Паспорта и вещи остались внутри»:

22 июля. Армавир и Краснодар. Массированная ночная атака БПЛА на Краснодарский край. В Армавире обломки беспилотника упали на территорию предприятия — погиб охранник, находившийся на дежурстве. В Краснодаре дроны ударили по логистическому комплексу Wildberries: пострадали десять сотрудников, трое находились в тяжелом состоянии. Позже в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на склад. Итого за ночь — двое погибших в крае.

3 августа. Село Архипо-Осиповка, Геленджик. Обломки беспилотника упали на пляж курортного поселка в разгар сезона. По предварительным данным, погибли семь человек, среди них четверо детей. Число пострадавших к утру 4 августа выросло до 58: госпитализирован 21 человек, из них 19 (включая троих детей) перевезены в краевые больницы Краснодара, двое — в больницу Новороссийска. 37 человек получили помощь амбулаторно. Самая масштабная по числу жертв атака БПЛА на Краснодарский край за все время конфликта.

  • © Изображение создано Юга.ру
    © Изображение создано Юга.ру

Вместо эпилога

Неполный 2026 год на Кубани уже оказался тяжелее, чем целый год в прифронтовом Донбассе накануне специальной военной операции. По заявлению пресс-службы аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за весь 2021 год в республике погибли семь мирных жителей, еще 32 гражданских получили ранения. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало об одном погибшем мирном жителе и 13 раненых за тот же год.

Итого в обеих республиках — восемь погибших и 45 раненых среди гражданского населения за год. В Краснодарском крае только с начала 2026 года погибли 26 мирных жителей (в три с лишним раза больше). Число раненых превысило 130 человек — это почти втрое больше, чем за весь 2021 год на территориях ДНР и ЛНР вместе взятых.

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