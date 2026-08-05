Сборы в школу в Краснодарском крае подорожали на 7% и достигли 20 тыс. рублей

Собрать ребенка в школу на Кубани в этом году обойдется в 20,3 тыс. рублей — это на 1,4 тыс. рублей больше, чем в среднем по России

Сильнее всего за год подорожали бумажные дневники — их средняя цена увеличилась на 12% до 183 рублей. На втором месте по росту цен — школьная форма и обувь , они подорожали на 7–10% до 5 тыс. 399 рублей.

5 августа «Чек Индекс» сообщил Юга.ру, насколько дороже стали для россиян сборы детей в школу. Цена базового набора выросла на 6,3% и достигла 18 тыс. 925 рублей .

Другие товары и цены на них из базового набора:

пенал (с предметами канцелярии) — 916 рублей и -12%;

набор карандашей/ручек — 427 рублей и +3%;

набор тетрадей — 491 рублей и +7%;

блузка/рубашка — 1 тыс. 78 рублейи +7%;

брюки/юбка — 949 рублей и +7%;

кроссовки — 2 тыс. 67 рублей и +10%;

туфли/ботинки — 2 тыс. 89 рублей и +10%;

футболка — 621 рублей и + 9%.

В Краснодарском крае сборы ребенка в школу обойдутся в 20 тыс. 320 рублей. Это на 7% выше уровня прошлого года.

Эксперты связывают рост среднего чека с тем, что родители чаще выбирают более качественные и долговечные товары, но при этом стараются подходить к покупкам рационально.

В августе 2025 года жительница Краснодара рассказала Юга.ру, что на сбор дочери в первый класс потратила около 36 тыс. рублей. Только одежда обошлась почти в 12 тыс. рублей.