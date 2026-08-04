«Снова чернота и вонь»: на пляжах Анапы появились гниющие водоросли

В соцсетях публикуют видео с пляжей Анапы, где у берега гниют водоросли. Отдыхающие жалуются на неприятный запах и потемневшую воду

4 августа блогер Юрий Озаровский опубликовал кадры с пляжей Анапы. На фото видно, как берег курорта заполнила гниющая кладофора (камка). Ветром и волнами водоросли прибило в бухту, где они начали разлагаться, из-за чего у воды стоя́т темные массы и неприятный запах.



«Снова чернота и вонь в городе. Эти водоросли прибило в этот карман, и теперь они там воняют», — написал блогер

Отметим, что подобная проблема повторяется из года в год, однако эффективного решения городские службы пока не предложили.



В оперштабе Краснодарского края объяснили, что темный цвет — результат естественного процесса разложения камки в теплой воде, а на само качество морской воды это никак не влияет.