«Снова чернота и вонь»: на пляжах Анапы появились гниющие водоросли

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/130169
    © Скриншот из телеграм-канала Юрия Озаровского https://t.me/MoreOz/130169

В соцсетях публикуют видео с пляжей Анапы, где у берега гниют водоросли. Отдыхающие жалуются на неприятный запах и потемневшую воду

4 августа блогер Юрий Озаровский опубликовал кадры с пляжей Анапы. На фото видно, как берег курорта заполнила гниющая кладофора (камка). Ветром и волнами водоросли прибило в бухту, где они начали разлагаться, из-за чего у воды стоя́т темные массы и неприятный запах.

«Снова чернота и вонь в городе. Эти водоросли прибило в этот карман, и теперь они там воняют», — написал блогер 

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Отметим, что подобная проблема повторяется из года в год, однако эффективного решения городские службы пока не предложили.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что темный цвет — результат естественного процесса разложения камки в теплой воде, а на само качество морской воды это никак не влияет.

Ранее Юга.ру писали про ежегодное цветение камки на пляжах Анапы. Подробнее читайте в нашем материале.

Анапа Курорты и туризм Пляжи Черное море Экология

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