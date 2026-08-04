«Снова чернота и вонь»: на пляжах Анапы появились гниющие водоросли
В соцсетях публикуют видео с пляжей Анапы, где у берега гниют водоросли. Отдыхающие жалуются на неприятный запах и потемневшую воду
4 августа блогер Юрий Озаровский опубликовал кадры с пляжей Анапы. На фото видно, как берег курорта заполнила гниющая кладофора (камка). Ветром и волнами водоросли прибило в бухту, где они начали разлагаться, из-за чего у воды стоя́т темные массы и неприятный запах.
«Снова чернота и вонь в городе. Эти водоросли прибило в этот карман, и теперь они там воняют», — написал блогер
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Отметим, что подобная проблема повторяется из года в год, однако эффективного решения городские службы пока не предложили.
В оперштабе Краснодарского края объяснили, что темный цвет — результат естественного процесса разложения камки в теплой воде, а на само качество морской воды это никак не влияет.
Ранее Юга.ру писали про ежегодное цветение камки на пляжах Анапы. Подробнее читайте в нашем материале.