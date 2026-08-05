На пляжах Анапы установили указатели с укрытиями и памятки на случай атаки БПЛА

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы»https://t.me/makovozovy/65809
    © Скриншот из телеграм-канала «Маковозовы»https://t.me/makovozovy/65809

В Анапе на береговой линии появились таблички и инструкции на случай атаки беспилотников

4 августа блогер Андрей Маковозов опубликовал кадры с пляжей Анапы, где появились информационные таблички с указанием ближайших укрытий и правилами поведения при угрозе атаки беспилотников.

На Пионерском проспекте указатели разместили прямо на навесах над шезлонгами. На них крупно написано «Укрытие» со стрелкой, а мелким шрифтом указаны конкретные безопасные локации — в их числе соседние рестораны и продуктовый магазин. На лежаках также начали закреплять карточки с адресами укрытий и памятки.

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Кроме того, у воды установили стенды «Действия при угрозе атаки БПЛА» с изображением беспилотника. На них отдыхающим рекомендуют при опасности немедленно выйти из моря, покинув открытые участки берега, рассредоточиться и вызвать экстренные службы.

Андрей Маковозов рассказал 93.RU, что сирены оповещения в Анапе срабатывают по несколько раз в неделю. При этом он отметил, что многие туристы пока продолжают игнорировать сигналы тревоги.

Напомним, 3 августа пляж села Архипо-Осиповка подвергся атаке БПЛА. В результате падения обломков дрона погибли семь человек, 58 пострадали.

Как писали Юга.ру, оперштаб Кубани запустил каналы для сообщений об угрозе атак БПЛА.

Анапа Безопасность Курорты и туризм Пляжи Происшествия СВО

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