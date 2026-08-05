«Попробуй оккупацию на вкус»: в Краснодаре организуют ужин с меню нацистов

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com
    © Фото пользователя magnific с сайта magnific.com

В Краснодаре пройдет ужин-лекция о 186 днях фашистской оккупации. В соцсетях раскритиковали событие

Краснодарская кулинарная студия «Вилка» анонсировала на 20 августа ужин-лекцию, посвященную 186 дням фашистской оккупации города. Организаторы предлагают попробовать блюда, воссозданные по документам и воспоминаниям 1942–1943 годов.

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Программа ужина состоит из пяти блюд. Гостям планируют подать салат из крабов по рецепту 1939 года (символизирующий довоенный достаток), мамалыгу с подсолнечным жмыхом и теплой водой (символ голода), а также сеты из пайков солдат вермахта и румынских частей — например, гороховый суп с копченостями и темным пивом. Завершить вечер организаторы хотят пшенной запеканкой (десертная интерпретация реального пайка Красной армии).

В соцсетях раскритиковали данное событие, назвав его циничным и предложив поварам расширить меню блюдами «из пшеничных колосков, корней камыша и желудей времен Голодомора».

«Попробуй фашистскую оккупацию на вкус! 186 дней страха, казней, предательства, концлагерей и душегубок кулинары и лектор обещают превратить в незабываемое гастрономическое событие», — прокомментировали в соцсетях.

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