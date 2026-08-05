На Азишском хребте в Адыгее нашли поселение протомеотов — древних жителей Кавказа

Археологи изучают комплекс, который поможет узнать, как жили охотники, скотоводы и первые земледельцы X–IX веков до н. э.

2 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о продолжении раскопок археологического комплекса «Азишский-1» на Азишском хребте. Исследования проходят в рамках проекта «Северный Кавказ в эпоху поздней бронзы и раннего железного века: люди, кони, металл».

Главным открытием стало поселение протомеотов, обнаруженное рядом с могильником X–IX веков до н. э. Исследователи нашли четыре малых и один большой очаг. Судя по находкам, в могильнике были погребены охотники и скотоводы. В бытовых очагах сохранились костяная стрела, орнаментированная керамика и кости животных.