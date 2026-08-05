На Азишском хребте в Адыгее нашли поселение протомеотов — древних жителей Кавказа

Адыгея

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  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778

Археологи изучают комплекс, который поможет узнать, как жили охотники, скотоводы и первые земледельцы X–IX веков до н. э.

2 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о продолжении раскопок археологического комплекса «Азишский-1» на Азишском хребте. Исследования проходят в рамках проекта «Северный Кавказ в эпоху поздней бронзы и раннего железного века: люди, кони, металл».

Главным открытием стало поселение протомеотов, обнаруженное рядом с могильником X–IX веков до н. э. Исследователи нашли четыре малых и один большой очаг. Судя по находкам, в могильнике были погребены охотники и скотоводы. В бытовых очагах сохранились костяная стрела, орнаментированная керамика и кости животных.

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Специалисты Кавказского заповедника помогли установить, что местные жители разводили крупный и мелкий рогатый скот, держали небольших лошадей, а также охотились на дикого кабана, косулю и горного козла.

  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20778
  • © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20788
    © Скриншот из телеграм-канала Мурата Кумпилова https://t.me/muratkumpilov/20788

Чтобы восстановить рацион и быт древних жителей, ученые провели флотацию — промывку культурного слоя. Младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев рассказал, что в образцах нашли зерна пшеницы-однозернянки и ячменя.

Дальнейший анализ остатков позволит понять, как зарождалось земледелие на Северном Кавказе, как агротехника протомеотов зависела от климата и чем их хозяйство отличалось от хозяйства соседних регионов.

Как писали Юга.ру, в феврале в Белореченском районе Кубани нашли останки древнего хвостатого существа.

Адыгея Археология горы История Наука Открытия ученых

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На Азишском хребте в Адыгее нашли поселение протомеотов — древних жителей Кавказа
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