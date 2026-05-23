БПЛА атаковали Краснодарский край. В Новороссийске горит нефтебаза, есть пострадавшие

  Поврежденное обломками БПЛА здание в Новороссийске © Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани, t.me/opershtab23
Сирены звучали в Новороссийске, Анапе, Геленджике, Крымском и Славянском районах, аэропорты Краснодара, Геленджика и Сочи временно закрывали

В ночь на 23 мая оперштаб Краснодарского края сообщил, что регион подвергся атаке беспилотников. Сирены системы оповещения включали в Новороссийске, Геленджике, Анапе, а также в Крымском и Славянском районах, позже ракетную опасность объявили на всей территории края.

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории нефтебазы: загорелись несколько административных и технических зданий, а фрагменты дронов упали на территорию топливного терминала. Известно о двух пострадавших: в момент падения обломков мужчины находились на улице и получили травмы — обоих госпитализировали. В городе из-за отражения атаки перекрыли движение в районе набережной и в сторону Геленджика.

Под удар попала и Анапа. В хуторе Веселая Гора обломки беспилотника повредили хозяйственные постройки на территории частного домовладения — в этом случае обошлось без пострадавших.

Из-за угрозы для полетов Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Работу аэропортов Краснодара, Геленджика и Сочи приостановили — меры объяснили необходимостью обеспечить безопасность полетов. К утру Росавиация сообщила об отмене временных ограничений.

Напомним, Новороссийск с его портовой и нефтяной инфраструктурой за последние месяцы неоднократно оказывался под ударами дронов. Крупные пожары фиксировали в ночь на 2 марта и в ночь на 6 апреля 2026 года, а повреждения объектов отмечались еще в ноябре 2025-го.

Как писали Юга.ру, в парламенте Краснодарского края отказались вводить выплаты за поврежденные БПЛА автомобили.

