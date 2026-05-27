БПЛА и ракеты атаковали Таганрог и Севастополь. Повреждены дома и машины, есть раненые

В ходе воздушной атаки в Таганроге пострадали две женщины и загорелись автомобили, в Севастополе — повреждены дома, Центробанк и другие здания

27 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся атаке ракет, одна из которых была уничтожена над городом. Ее обломки упали на автомобили на улице Циолковского, после чего произошло возгорание.

Также пострадали две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

В СМИ и социальных сетях написали, что над территорией Авиационного ремонтного завода № 325 в Таганроге поднялся столб черного дыма. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-72, а также обслуживает самолеты Ил-76 и А-50. Завод находится под санкциями. Официальной информации от властей об атаке на предприятие не поступало.