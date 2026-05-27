БПЛА и ракеты атаковали Таганрог и Севастополь. Повреждены дома и машины, есть раненые

Ростовская область, Крым

  • Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
В ходе воздушной атаки в Таганроге пострадали две женщины и загорелись автомобили, в Севастополе — повреждены дома, Центробанк и другие здания

27 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся атаке ракет, одна из которых была уничтожена над городом. Ее обломки упали на автомобили на улице Циолковского, после чего произошло возгорание.

Также пострадали две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии. Пострадавших доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь.

В СМИ и социальных сетях написали, что над территорией Авиационного ремонтного завода № 325 в Таганроге поднялся столб черного дыма. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации военно-транспортных самолетов Ан-12 и Ан-72, а также обслуживает самолеты Ил-76 и А-50. Завод находится под санкциями. Официальной информации от властей об атаке на предприятие не поступало.

В тот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников и ракет на город. В ходе отражения было сбито более 20 БПЛА в районах Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега. Никто не пострадал.

Обломки попали в Южное управление Центрального банка — произошло возгорание. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы.

Также пострадал многоквартирный дом на улице Ластовой — повреждены фасад, балконы и окна. Помимо этого, было повреждено административное здание на улице Гоголя — сейчас там работает коптер для оценки ущерба.

Как писали Юга.ру, 23 мая БПЛА атаковали Краснодарский край. В Новороссийске горела нефтебаза, были пострадавшие.

«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
«Безопаснее ничего не станет»
Лучшие из проигравших
