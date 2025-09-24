В Ростовской области из-за атак БПЛА снизилось производство и экспорт нефти

23 сентября издание 161.ру сообщило, что в Ростовской области в 2025 году наблюдается снижение производства и экспорта нефтепродуктов. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил первый замминистра промышленности Вячеслав Тимченко.

По его словам, это связано с беспилотными атаками. Тимченко добавил, что за семь месяцев 2025 года экспорт из Ростовской области упал на 10% — до 1,5 млрд долларов. При этом он уточнил, что в этом виноваты не только БПЛА, но и санкции.

Однако есть отрасли, которые показали рост экспорта: текстиль и кожаные изделия, целлюлозно-бумажные предметы, машиностроение, производство металлов и продукции из них.