В Ростовской области из-за атак БПЛА снизилось производство и экспорт нефти

    Пожар на нефтебазе в Пролетарске © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В 2025 году БПЛА сильно ударили по донской нефтепереработке

23 сентября издание 161.ру сообщило, что в Ростовской области в 2025 году наблюдается снижение производства и экспорта нефтепродуктов. Об этом на заседании в правительстве региона сообщил первый замминистра промышленности Вячеслав Тимченко. 

По его словам, это связано с беспилотными атаками. Тимченко добавил, что за семь месяцев 2025 года экспорт из Ростовской области упал на 10% — до 1,5 млрд долларов. При этом он уточнил, что в этом виноваты не только БПЛА, но и санкции.

Однако есть отрасли, которые показали рост экспорта: текстиль и кожаные изделия, целлюлозно-бумажные предметы, машиностроение, производство металлов и продукции из них.

Напомним, 18 августа 2024 года дроны атаковали нефтебазу в Пролетарске. Это небольшой город в 160 км восточнее Ростова-на-Дону. Склады с топливом после падения обломков БПЛА горели больше двух недель.

В ночь на 28 августа 2024 года в Ростовской области после атаки беспилотников загорелась нефтебаза под Каменск-Шахтинском. Взрывались резервуары с топливом.

В декабре 2024 года пожар после удара БПЛА возник на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

26 августа 2025-го здесь же произошло другое крупное ЧП. После атаки дронов завод тушили больше пяти дней.

