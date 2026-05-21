Краснодарский край примет 8,5 миллионов туристов в летний сезон — губернатор Кондратьев
Власти Кубани обещают усилить меры безопасности на курортах
20 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что летом регион ожидает принять свыше 8,5 миллионов туристов. По его словам, за майские праздники край уже принял 615 тысяч гостей, а всего с начала 2026 года — более трех миллионов человек.
«Особое внимание — антитеррористической защищенности отелей, гостиниц, мест массового пребывания людей», — отметил губернатор, говоря о подготовке к сезону.
По данным вице-губернатора Александра Руппеля, фактически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае, а за последние пять лет в регионе открыли более 200 новых объектов размещения. Санаторно-курортная отрасль занимает второе место в инвестиционном портфеле края: в активной стадии — около 200 проектов почти на 1,4 трлн рублей, а в ближайшие десять лет номерной фонд планируют нарастить более чем на 70 тыс. номеров.
Глубина бронирования по побережью, по словам властей, достигает двух-трех месяцев. Азовское побережье уже забронировано примерно на треть, Черноморское — почти наполовину. О высоком спросе говорят и перевозчики: туроператоры сообщают, что раскуплено около 90% билетов на летние поезда в Сочи.
Напомним, что сезон стартует на фоне проблем, способных повлиять на турпоток. Часть отдыхающих откладывает брони на курорты Туапсинского района из-за разлива нефти после атак БПЛА — местные отельеры в ответ снижают цены до 20%, а некоторые регионы отказались отправлять детей в лагеря Туапсе. Логистику осложняют и периодические ограничения в небе: аэропорт Краснодара в период с 19 на 20 мая не работал больше 16 часов подряд, а строительство ключевой трассы Джубга — Сочи отложили еще на один-два года.
У экологов до сих пор вызывает опасения Анапа. Крупнейший пляжный курорт края фактически выпал из прошлого лета из-за разлива мазута в Керченском проливе в декабре 2024 года: тогда нефтепродукты вынесло на побережье, и в 2025 году турпоток в Анапу рухнул примерно вдвое, курорт потерял около 1 млрд рублей. К нынешнему сезону ситуация меняется. К концу апреля Роспотребнадзор официально разрешил купание на многих городских пляжах: поверх загрязненного слоя отсыпали около полуметра свежего песка, хотя экологи предупреждают, что токсины под ним никуда не делись. Туристы тем не менее возвращаются — по данным Ассоциации туроператоров России, бронирования выросли на 30–40% к 2025 году, а летний турпоток на курорт оценивают в 3,3–3,5 млн человек.
Как писали Юга.ру, на прошедших майских праздниках Анапа впервые обошла Сочи по бронированиям.