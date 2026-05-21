20 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что летом регион ожидает принять свыше 8,5 миллионов туристов. По его словам, за майские праздники край уже принял 615 тысяч гостей, а всего с начала 2026 года — более трех миллионов человек.

«Особое внимание — антитеррористической защищенности отелей, гостиниц, мест массового пребывания людей», — отметил губернатор, говоря о подготовке к сезону.

По данным вице-губернатора Александра Руппеля, фактически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае, а за последние пять лет в регионе открыли более 200 новых объектов размещения. Санаторно-курортная отрасль занимает второе место в инвестиционном портфеле края: в активной стадии — около 200 проектов почти на 1,4 трлн рублей, а в ближайшие десять лет номерной фонд планируют нарастить более чем на 70 тыс. номеров.

Глубина бронирования по побережью, по словам властей, достигает двух-трех месяцев. Азовское побережье уже забронировано примерно на треть, Черноморское — почти наполовину. О высоком спросе говорят и перевозчики: туроператоры сообщают, что раскуплено около 90% билетов на летние поезда в Сочи.

Напомним, что сезон стартует на фоне проблем, способных повлиять на турпоток. Часть отдыхающих откладывает брони на курорты Туапсинского района из-за разлива нефти после атак БПЛА — местные отельеры в ответ снижают цены до 20%, а некоторые регионы отказались отправлять детей в лагеря Туапсе. Логистику осложняют и периодические ограничения в небе: аэропорт Краснодара в период с 19 на 20 мая не работал больше 16 часов подряд, а строительство ключевой трассы Джубга — Сочи отложили еще на один-два года.