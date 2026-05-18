Северная Осетия отказалась отправлять детей в лагеря Туапсинского района из-за разлива нефти после атак БПЛА
Северная Осетия и Мурманская область исключили Туапсе из детской оздоровительной кампании
18 мая «ФедералПресс» сообщил, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло исключил Туапсе из перечня направлений для детской летней оздоровительной кампании. Ребята не поедут в лагеря района в предстоящем сезоне.
Причиной такого решения стали экологические последствия, вызванные ударами беспилотников по местному НПЗ. В результате атак произошел разлив нефтепродуктов, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации на территории Туапсинского района. Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам подобрать альтернативные и безопасные места для летнего отдыха детей.
Северная Осетия — не первый регион, который отказывается от отправки детей в Туапсинский район. Аналогичную меру приняло руководство Мурманской области. Ранее почти 4 тысячи детей региона планировали отправить на отдых в лагеря на Черноморском побережье. Однако власти отменили эти путевки из соображений безопасности и теперь также подбирают новые места для летнего отдыха детей.
Напомним, Туапсе четырежды за полмесяца подвергался атакам БПЛА — 16, 20, 28 апреля и 1 мая. Работы по ликвидации последствий ударов по объектам города продолжаются. Этим занимаются специализированные службы и волонтеры.
Как писали Юга.ру, в Туапсе полиция задержала журналистку, которая готовила репортаж об экологических последствиях пожаров.