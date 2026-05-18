Северная Осетия отказалась отправлять детей в лагеря Туапсинского района из-за разлива нефти после атак БПЛА

Северная Осетия и Мурманская область исключили Туапсе из детской оздоровительной кампании

18 мая «ФедералПресс» сообщил, что глава Северной Осетии Сергей Меняйло исключил Туапсе из перечня направлений для детской летней оздоровительной кампании. Ребята не поедут в лагеря района в предстоящем сезоне.

Причиной такого решения стали экологические последствия, вызванные ударами беспилотников по местному НПЗ. В результате атак произошел разлив нефтепродуктов, что привело к введению режима чрезвычайной ситуации на территории Туапсинского района. Сергей Меняйло поручил профильным ведомствам подобрать альтернативные и безопасные места для летнего отдыха детей.