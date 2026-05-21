Реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершат раньше срока. Мэр Наумов раскрыл новые детали

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
Мэр Краснодара пообещал завершить ремонт «Авроры» на год раньше запланированного срока

21 мая вышло видеоинтервью с мэром Краснодара Евгением Наумовым. Его у градоначальника взял блогер Костя Таксист. 

Наумов рассказал о ходе реконструкции кинотеатра «Аврора» в центре города и пообещал, что работы завершатся раньше запланированного срока. 

«Была одна концепция, потом переделали немножко, потому что сильно много этажей ушли вниз, перепроектировали… Все, физически стройка пошла. Проговаривали мы по срокам — конец 2027 года. Проект видел — красиво. Это будет достопримечательность и центр притяжения», — заявил Наумов.

Глава города отметил, что объект оказался «очень тяжелым». Возникло множество сложностей, связанных с инженерными сетями, однако ключевые проблемы уж удалось решить. Отдельно Евгений Наумов поблагодарил бизнесмена Сергея Галицкого и его команду за ведение этого проекта.

Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в начале 2015 года. Уже в следующем году проект заморозили и начали поиски инвестора, которым стала компания «СТК». Впоследствии контракт с ней расторгли.

В 2019 году городские власти заключили концессионное соглашение на обновление кинотеатра с ООО «Инвестстрой», структурой Сергея Галицкого. В августе 2024 года администрация Краснодара сообщила, что работы завершат в конце декабря 2028-го.

В конце марта 2024 года знаменитую скульптуру «Аврора» временно перенесли примерно на 50 метров от ее исторического места. Затем ее закрыли специальным боксом для проведения реставрационных работ.

В мае 2025-го специалисты закончили обновление памятника искусства. После завершения реконструкции самого здания скульптуру вернут на прежнее место.

В ноябре 2022 года Юга.ру показали, как закрытый на реконструкцию кинотеатр выглядит с высоты птичьего полета.

