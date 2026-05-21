Реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершат раньше срока. Мэр Наумов раскрыл новые детали

Мэр Краснодара пообещал завершить ремонт «Авроры» на год раньше запланированного срока

«Была одна концепция, потом переделали немножко, потому что сильно много этажей ушли вниз, перепроектировали… Все, физически стройка пошла. Проговаривали мы по срокам — конец 2027 года. Проект видел — красиво. Это будет достопримечательность и центр притяжения», — заявил Наумов.

Наумов рассказал о ходе реконструкции кинотеатра «Аврора» в центре города и пообещал, что работы завершатся раньше запланированного срока.

21 мая вышло видеоинтервью с мэром Краснодара Евгением Наумовым. Его у градоначальника взял блогер Костя Таксист.

Глава города отметил, что объект оказался «очень тяжелым». Возникло множество сложностей, связанных с инженерными сетями, однако ключевые проблемы уж удалось решить. Отдельно Евгений Наумов поблагодарил бизнесмена Сергея Галицкого и его команду за ведение этого проекта.

Напомним, кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в начале 2015 года. Уже в следующем году проект заморозили и начали поиски инвестора, которым стала компания «СТК». Впоследствии контракт с ней расторгли.

В 2019 году городские власти заключили концессионное соглашение на обновление кинотеатра с ООО «Инвестстрой», структурой Сергея Галицкого. В августе 2024 года администрация Краснодара сообщила, что работы завершат в конце декабря 2028-го.

В конце марта 2024 года знаменитую скульптуру «Аврора» временно перенесли примерно на 50 метров от ее исторического места. Затем ее закрыли специальным боксом для проведения реставрационных работ.

В мае 2025-го специалисты закончили обновление памятника искусства. После завершения реконструкции самого здания скульптуру вернут на прежнее место.