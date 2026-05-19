Туристы раскупили 90% билетов на поезда в Сочи летом — туроператоры

  © Фото Марины Солошко, Юга.ру
В АТОР рассказали о ситуации с билетами на летние поезда в Сочи и Анапу

19 мая Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о ситуации с железнодорожными билетами на летние поезда, следующие в Сочи и Анапу. Эксперты отмечают, что большую часть мест туристы уже раскупили.

По данным АТОР, на поезда из Москвы в Сочи в первой половине июля в продаже осталось около 4–5% мест. В Анапу ситуация чуть лучше — свободно еще около 16–17%. В ассоциации рекомендуют покупать билеты в день открытия продаж — за 90 суток до даты отправления.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин заявил, что за неделю до поездки билетов точно не будет. Он также напомнил, что традиционно пассажиры сначала выкупают места в быстрых поездах, и только после этого начинают разбирать более медленные составы.

Самые доступные по цене варианты — плацкартные вагоны. Билет из Москвы в Сочи на июль стоит около 5,5 тыс. рублей. На более востребованные или фирменные поезда цены доходят до 9 тыс. рублей.

Стоимость купе зависит от категории поезда и уровня спроса. Минимальные тарифы на купе начинаются примерно от 7 тыс. рублей. В фирменном поезде №102 Москва — Адлер цена за место в купе достигает 17,5 тыс. рублей.

Даже дорогие билеты оказались в дефиците. Уже распроданы не менее 70% мест в вагоны класса СВ и «Люкс» из Москвы в Сочи на первую половину июля. Эксперты отмечают, что с билетами в Анапу ситуация пока немного проще, чем в Сочи, но и там свободных мест остается немного.

Юга.ру проверили информацию АТОР. Согласно сайту РЖД, билетов на поезда из Москвы в Сочи в июне действительно осталось очень мало. На один состав может приходиться всего одно место в плацкартном вагоне и несколько в купе. На некоторые поезда билетов нет вообще — можно только встать в лист ожидания. 

Напомним, 4 марта открылась продажа билетов на 1 и 2 июня в южные регионы страны.

18 мая министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что полуостров перед летним сезоном нарастил железнодорожное сообщение, однако по-прежнему есть дефицит билетов. В республику будут ходить 20 пар поездов — 11 на постоянной основе и 9 сезонных, в том числе пять прицепных групп вагонов.

Как писали Юга.ру, летом РЖД запустят новый турпоезд из Москвы в города Кавминвод.

