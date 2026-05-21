«Седую ночь» вернули семье Шатунова. Краснодарский суд лишил Андрея Разина авторства 23 песен «Ласкового мая»
Апелляция отменила решение сочинского суда 2007 года спустя почти 20 лет
19 мая объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила об отмене решения Хостинского районного суда Сочи 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» было закреплено за продюсером коллектива Андреем Разиным. Решение приняла судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда.
Апелляционную жалобу подала вдова солиста группы Юрия Шатунова — Светлана Шатунова. Заявление самого Разина суд оставил без рассмотрения. Решение вступило в силу незамедлительно, уточнил адвокат семьи Шатунова Олег Ситников. Речь идет о правах на самые известные композиции коллектива, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер».
По словам адвоката, апелляционная инстанция согласилась с тем, что позиция Разина в споре была противоречивой: в 2005 году в Хостинском суде он называл автором песен поэта и основателя группы Сергея Кузнецова, а в 2007-м заявил, что автор — он сам. Суд также отклонил попытку защиты продюсера подтвердить его авторство рукописными нотными листами: представители семьи Шатунова обратили внимание на грубые ошибки в нотной грамоте, допущенные в этих материалах.
Читайте также:
Параллельно Андрей Разин проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, продюсер долгое время использовал поддельный договор с Сергеем Кузнецовым, чтобы получать как правообладатель вознаграждение за песни группы. В ноябре 2025 года Разину заочно предъявили обвинение, суд арестовал его, а МВД объявило в международный розыск. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сейчас продюсер находится за пределами России.
Напомним, группу «Ласковый май» Сергей Кузнецов создал в 1986 году в Оренбурге. Известность всей стране коллектив получил после того, как его возглавил Разин. Солист группы Юрий Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни, Сергей Кузнецов скончался в ноябре того же года.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре пройдет Фестиваль имени Авраамова.