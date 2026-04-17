По данным Coral Travel и туроператора «Алеан», доля Анапы в структуре заявок на длинные майские выходные достигла 46%, тогда как на Сочи приходится около 36%. В прошлом году ситуация была зеркально противоположной: именно Сочи забирал туристов у Анапы, переживавшей последствия мазутного загрязнения побережья после крушения танкеров в Керченском проливе.

14 апреля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила , что Анапа впервые за последние годы вышла на первое место по числу бронирований на майские праздники в Краснодарском крае, обогнав Сочи, который прежде стабильно лидировал в этом сегменте.

Спрос на сочинское направление упал на 10–20% в годовом выражении. В «Русском экспрессе» число заявок сократилось примерно на 10%, в «Интуристе» также зафиксировали отрицательную динамику. Coral Travel, АЛЕАН и «Интурист» указывают на несколько причин: удорожание отдыха в Сочи стимулирует туристов выбирать более бюджетные альтернативы внутри региона, нестабильно работает аэропорт, а сами майские каникулы в 2026 году сократились до шести дней вместо прошлогодних восьми. Стоимость двухнедельного отдыха в Красной Поляне и вовсе перевалила за 500 тыс. рублей — по подсчетам Mash Money, это самый дорогой курорт России в 2026 году.

Высокие цены при падающем спросе уже ударили по сочинскому гостиничному бизнесу. Как пишет портал 93.ru, из-за пустовавших всю зиму номеров некоторые отели были вынуждены сокращать персонал, отправлять сотрудников в отпуск без содержания и урезать зарплаты. Туроператоры отмечают, что отельеры начали снижать цены, но с опозданием: большинство россиян уже определились с направлением, и это не Сочи.

Анапа, напротив, на подъеме. По данным гендиректора «Алеан» Сергея Ромашкина, бронирования на курорте выросли на 40% — его выбирают в первую очередь жители Краснодара и Ростовской области, приезжающие на машинах на 2–4 дня. В АТОР считают, что при открытии пляжей Анапа может принять до 3,5 млн туристов за 2026 год. Средняя стоимость четырехдневного тура на двоих — около 35 тыс. рублей. Это на 15–20% дешевле, чем в Сочи, Геленджике и Крыму.

Напомним, что прошлый сезон в Анапе был омрачен масштабным мазутным загрязнением Черного моря. Последствия катастрофы ощущаются до сих пор. На этой неделе экологи обнаружили новое нефтяное пятно, движущееся к берегам заповедника «Утриш», а в реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от свежего разлива.