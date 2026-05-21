Власти Ростовской области выпустили ИИ-ролики о необходимости отключений интернета и опасности митингов

Ролики, созданные нейросетью, рассказывают об опасности интернета и массовых шествий

20 мая в телеграм-каналах правительства Ростовской области и администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону опубликовали два ролика, созданных с помощью искусственного интеллекта. Видео посвящены отключениям мобильного интернета и опасности митингов.

В начале первого ролика авторы рассказывают, как люди привыкли пользоваться мобильным интернетом. Далее в видео показывают жалобы жителей на его отсутствие — водителя машины и мужчину, который заблудился.

Одна из героинь ИИ-ролика говорит: «Опять интернет отключили! Да что ж такое!», а после ее слов зрители видят кадр со взрывом многоэтажного панельного дома.

«Мобильный интернет отключают для вашей безопасности. Помните об этом», — говорится в конце видео.