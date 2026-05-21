Власти Ростовской области выпустили ИИ-ролики о необходимости отключений интернета и опасности митингов
Ролики, созданные нейросетью, рассказывают об опасности интернета и массовых шествий
20 мая в телеграм-каналах правительства Ростовской области и администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону опубликовали два ролика, созданных с помощью искусственного интеллекта. Видео посвящены отключениям мобильного интернета и опасности митингов.
В начале первого ролика авторы рассказывают, как люди привыкли пользоваться мобильным интернетом. Далее в видео показывают жалобы жителей на его отсутствие — водителя машины и мужчину, который заблудился.
Одна из героинь ИИ-ролика говорит: «Опять интернет отключили! Да что ж такое!», а после ее слов зрители видят кадр со взрывом многоэтажного панельного дома.
«Мобильный интернет отключают для вашей безопасности. Помните об этом», — говорится в конце видео.
Второе видео опубликовано в телеграм-канале правительства Ростовской области. По задумке авторов, оно должно объяснять жителям, почему несанкционированные митинги или протесты могут быть опасны.
В начале ролика показывают толпу людей, идущую по улице с плакатами, на которых написано: «Мы против!». Далее зрители видят загадочного мужчину-кукловода, который якобы руководит митингующими, дергая их за ниточки.
Позже в отражении очков мужчины виден взрыв, и становится понятно, что толпа погибла. Это подтверждает и следующий кадр, где показывают газету с заголовком: «Молодежное шествие завершилось трагедией». В конце ролика говорится, что «мы можем изменить мир, не выходя на улицы».
Отметим, что 20 мая в Ростовской области создали комиссию по вопросам цифрового развития и внедрения технологий искусственного интеллекта. Ее возглавил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Власти Ростовской области планируют глубже внедрять ИИ в деятельность органов власти, медицину и образование. В задачи комиссии входят создание предложений по разработке законов, регулирующих использование нейросетей, координация органов власти при внедрении и использовании ИИ в госуправлении и другое.
