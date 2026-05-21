У берегов Туапсе обнаружили новые выбросы мазута

21 мая волонтерка Екатерина Штерн в телеграм-чате «Разлив на связи» сообщила, что в Туапсинском округе морское течение вынесло на берег новый мазут. Выбросы обнаружили на побережье в поселке Тюменском.

Эколог Роман Пукалов заявил, что пятно принесли южные и западные ветра из открытого моря.

Екатерина рассказала, что волонтеры успели выйти на берег и убрать мазут еще утром — пока прохладно и до того, как солнце начало сильнее нагревать загрязнение. Благодаря этому нефть не успела просочиться в гальку.