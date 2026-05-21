У берегов Туапсе обнаружили новые выбросы мазута
На берегу поселка Тюменского в Туапсинском районе волонтеры нашли новое мазутное пятно
21 мая волонтерка Екатерина Штерн в телеграм-чате «Разлив на связи» сообщила, что в Туапсинском округе морское течение вынесло на берег новый мазут. Выбросы обнаружили на побережье в поселке Тюменском.
Эколог Роман Пукалов заявил, что пятно принесли южные и западные ветра из открытого моря.
Екатерина рассказала, что волонтеры успели выйти на берег и убрать мазут еще утром — пока прохладно и до того, как солнце начало сильнее нагревать загрязнение. Благодаря этому нефть не успела просочиться в гальку.
В МЧС заявили, что разлив нефти в Туапсе ликвидировали:
«Когда у берега болтало эту черную жижу — руки, конечно, опустились… Работали быстро, тяжело, без остановки. В итоге вывезли два кузова КамАЗа загрязненного грунта», — написала Штерн.
Екатерина сообщила, что у волонтеров уже осталось мало сил, но впереди еще много работы, которую они надеются завершить до 1 июня.
Как писали Юга.ру, в мае в районе скалы Киселева под Туапсе обнаружили 50-метровое мазутное пятно.
