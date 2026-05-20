18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил «РИА Новости», что строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи откладывается на 1–2 года. Проектирование магистрали при этом продолжится, а строительство обхода Адлера — одного из этапов будущей трассы — не прекращается.

По словам Хуснуллина, проект разделен на восемь этапов. Специалисты будут оценивать экономический и транспортный эффект каждого из них и реализовывать их постепенно, в зависимости от наличия финансирования.

С переносом трассы Джубга — Сочи связана и судьба другого масштабного проекта — Северного обхода Новороссийска. 19 мая телеграм-канал издания «Новороссийский рабочий» сообщил, что строительство этого объекта также приостановлено. Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее признавал, что без Северного обхода не решить транспортные проблемы города: среднесуточный трафик составляет около 40 тысяч машин, а в летний период достигает 75 тысяч. Предварительная стоимость обхода — около 147 млрд рублей, однако источники финансирования до сих пор не определены.