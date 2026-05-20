Строительство трассы Джубга — Сочи отложили на 1–2 года. Северный обход Новороссийска также на паузе
Ключевые дорожные проекты Краснодарского края буксуют из-за нехватки финансирования
18 мая вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил «РИА Новости», что строительство скоростной автотрассы Джубга — Сочи откладывается на 1–2 года. Проектирование магистрали при этом продолжится, а строительство обхода Адлера — одного из этапов будущей трассы — не прекращается.
По словам Хуснуллина, проект разделен на восемь этапов. Специалисты будут оценивать экономический и транспортный эффект каждого из них и реализовывать их постепенно, в зависимости от наличия финансирования.
С переносом трассы Джубга — Сочи связана и судьба другого масштабного проекта — Северного обхода Новороссийска. 19 мая телеграм-канал издания «Новороссийский рабочий» сообщил, что строительство этого объекта также приостановлено. Глава Новороссийска Андрей Кравченко ранее признавал, что без Северного обхода не решить транспортные проблемы города: среднесуточный трафик составляет около 40 тысяч машин, а в летний период достигает 75 тысяч. Предварительная стоимость обхода — около 147 млрд рублей, однако источники финансирования до сих пор не определены.
Напомним, что в марте 2026 года Хуснуллин уже сообщал о приостановке работ из-за «вопросов финансирования», однако тогда конкретных сроков переноса не называлось. Теперь ясно: задержка составит от одного до двух лет. Напомним, что новая скоростная трасса должна стать альтернативой существующей А-147 и сократить время в пути от М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза — до полутора часов. Дорога будет платной. Изначально сдать объект планировали к концу 2029 года.
Оба проекта — Северный обход и трасса Джубга — Сочи — были инициированы по поручению президента РФ и призваны кардинально изменить транспортную ситуацию на Черноморском побережье Краснодарского края.
