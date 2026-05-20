Аэропорт Краснодара не работает больше 16 часов. Задерживается 41 рейс
В аэропорту Краснодара из-за введенных ограничений на полеты задерживаются рейсы
19 мая в 22:38 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продолжают действовать на момент выхода новости, то есть больше 16 часов.
Из-за введенных ограничений на полеты в аэропорту наблюдается задержка 41 рейса. По данным онлайн-табло, актуальным на 14:30, в статусе «задержан» числится 21 рейс на вылет: в Санкт-Петербург, Москву, Анталью, Стамбул, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург.
С прибытием воздушных судов ситуация тоже сложная. На прилет задерживаются 20 рейсов: из Екатеринбурга, Тюмени, Ставрополя, Москвы, Сургута, Стамбула, Мнеральных Вод, Санкт-Петербурга.
По данным пресс-службы авиагавани, обстановка в терминале аэропорта спокойная, скоплений пассажиров нет. Однако в комментариях люди пишут, что «не сохраняют спокойствие, а злятся и ждут, когда все это кончится».
Кроме того, ограничения на выпуск и прием самолетов действует в аэропорту Геленджика. Их ввели 20 мая в 08:59. Согласно данным онлайн-табло, рейсы задерживают и отменяют.
Как писали Юга.ру, 8 мая беспилотник попал в здание аэронавигации в Ростове-на-Дону. Не работали 13 аэропортов юга.