Аэропорт Краснодара не работает больше 16 часов. Задерживается 41 рейс

19 мая в 22:38 в аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они продолжают действовать на момент выхода новости, то есть больше 16 часов.

Из-за введенных ограничений на полеты в аэропорту наблюдается задержка 41 рейса. По данным онлайн-табло, актуальным на 14:30, в статусе «задержан» числится 21 рейс на вылет: в Санкт-Петербург, Москву, Анталью, Стамбул, Тюмень, Новосибирск, Сургут, Казань, Екатеринбург.