Красные, черные и со вкусом ванильного мороженого. В Сочи созрел первый в истории урожай бананов

В сочинских теплицах соберут первый урожай экзотических плодов

20 мая «Российская газета» сообщила, что в Сочи созрел первый в истории урожай бананов, выращенных в местных теплицах. Экзотические плоды появились в Адлерском районе курорта в рамках экспериментального агропроекта, который реализует Академия развития субтропического сельского хозяйства. Всего исследователям удалось вывести 19 различных сортов. Среди них нашлось место не только привычным желтым бананам, но и гораздо более редким разновидностям — красным, золотым, белым, черным и даже голубым. Некоторые из этих сортов отличаются необычным вкусом. Например, голубые бананы, по словам фермеров, чем-то напоминают ванильное мороженое.

Аграрии рассчитывают, что с каждой грозди удастся собрать от 10 до 15 килограммов плодов. Сколько именно будут стоить сочинские бананы для конечного потребителя, пока неизвестно. Для реализации проекта использовали посадочный материал из Турции, Вьетнама, Таиланда, Китая и Камеруна. Помимо бананов, в тех же теплицах выращивают и другие экзотические плодовые растения — манго, папайю, питахайю, ананасы, маракуйю, сахарный тростник, авокадо и лемонграсс. Напомним, в январе 2025 года стало известно, что сочинские фермеры собираются выращивать бананы в закрытом грунте. В строительство теплиц инвестировали 10 млн рублей. Первый урожай должен был созреть к концу декабря.