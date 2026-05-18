Кратковременные дожди и до +23 °С. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале недели
На Кубани в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и дожди
Региональный гидрометцентр сообщил, что 18 мая в отдельных районах Краснодарского края может пойти сильный дождь с грозой и градом, а порывы ветра усилятся до 20-25 м/с. В регионе ночью — 9–14 °C, днем — 18–23 °C.
На Черноморском побережье пройдут кратковременные дожди, будет от 16 до 21 °C.
В Краснодаре днем 18 мая пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем обещают до 23 °С.
Река Кубань вышла из берегов:
Ведущий метеоролог центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Краснодарский край продолжает находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, накрывшей юг России.
Как присали Юга.ру, 14 мая Майкоп затопило после сильного ливня. В Адыгее объявили экстренное предупреждение из-за дождей, переувлажнения почвы и ветра до 22 м/с.