Кратковременные дожди и до +23 °С. Узнали погоду в Краснодаре и крае в начале недели

На Кубани в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и дожди

Региональный гидрометцентр сообщил, что 18 мая в отдельных районах Краснодарского края может пойти сильный дождь с грозой и градом, а порывы ветра усилятся до 20-25 м/с. В регионе ночью — 9–14 °C, днем — 18–23 °C.

На Черноморском побережье пройдут кратковременные дожди, будет от 16 до 21 °C.

В Краснодаре днем 18 мая пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем обещают до 23 °С.