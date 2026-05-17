ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург», но не стал чемпионом России во второй раз
«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и стал серебряным призером РПЛ
17 мая футбольные клубы «Краснодар» и «Оренбург» провели матч 30-го заключительного тура российской Премьер-Лиги.
Встреча прошла на домашнем стадионе «быков» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Мячи в ворота «Оренбурга» забили Кевин Ленини на 36-й минуте, Джон Кордоба на 63-й и Эдуард Сперцян на 88-й.
Однако «Краснодар» завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ, набрав 66 очков. «Зенит» выиграл чемпионат, обыграв «Ростов» со счетом 1:0 и набрав на два очка больше — 68. «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны.
Прощай, золото:
Напомним, что 11 мая ФК «Краснодар» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 1:2 и уступил лидерство «Зениту». Вернуть себе первое место «быки» могли при двух условиях — если бы в последнем туре выиграли у «Оренбурга», а «Зенит» при этом проиграл на выезде «Ростову».
