ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург», но не стал чемпионом России во второй раз

17 мая футбольные клубы «Краснодар» и «Оренбург» провели матч 30-го заключительного тура российской Премьер-Лиги.

Встреча прошла на домашнем стадионе «быков» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Мячи в ворота «Оренбурга» забили Кевин Ленини на 36-й минуте, Джон Кордоба на 63-й и Эдуард Сперцян на 88-й.

Однако «Краснодар» завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ, набрав 66 очков. «Зенит» выиграл чемпионат, обыграв «Ростов» со счетом 1:0 и набрав на два очка больше — 68. «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны.