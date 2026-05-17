ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург», но не стал чемпионом России во второй раз

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/23989
    © Скриншот публикации в телеграм-канале ФК «Краснодар» https://t.me/fckrasnodar/23989

«Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и стал серебряным призером РПЛ

17 мая футбольные клубы «Краснодар» и «Оренбург» провели матч 30-го заключительного тура российской Премьер-Лиги. 

Встреча прошла на домашнем стадионе «быков» и завершилась со счетом 3:0 в пользу «Краснодара». Мячи в ворота «Оренбурга» забили Кевин Ленини на 36-й минуте, Джон Кордоба на 63-й и Эдуард Сперцян на 88-й. 

Однако «Краснодар» завершил сезон на втором месте в таблице РПЛ, набрав 66 очков. «Зенит» выиграл чемпионат, обыграв «Ростов» со счетом 1:0 и набрав на два очка больше — 68. «Зенит» в 12-й раз стал чемпионом страны.

Прощай, золото:

Напомним, что 11 мая ФК «Краснодар» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 1:2 и уступил лидерство «Зениту». Вернуть себе первое место «быки» могли при двух условиях — если бы в последнем туре выиграли у «Оренбурга», а «Зенит» при этом проиграл на выезде «Ростову».

Как писали Юга.ру, экс-вратарь ФК «Краснодар» Сафонов во второй раз стал чемпионом Франции.

РПЛ Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Зенит» ФК «Краснодар» Футбол

Новости

ФК «Краснодар» обыграл «Оренбург», но не стал чемпионом России во второй раз
Атака БПЛА на Ростовскую область: обломки дронов повредили детский лагерь и университет
Дарим вещам новую жизнь. Экоцентр Краснодара объявил сбор ненужной одежды
Уничтожены целые пасеки. В Ставропольском крае массово погибли пчелы после обработки полей
Краснодарский театр современного искусства объявил кастинг — ищут молодых танцоров
В Краснодар прибудет «Театральный поезд». Артисты из Севастополя покажут обновленный танцевальный спектакль «Кармен»

Лента новостей

Реклама на сайте