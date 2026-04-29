«Серьезных угроз нет». Путин впервые прокомментировал атаки на Туапсе

  • Владимир Путин © Фото пресс-службы Кремля
Президент РФ признал экологические риски ударов по Туапсе, но сослался на доклад губернатора об отсутствии серьезных угроз

Вечером 28 апреля президент России Владимир Путин впервые прокомментировал серию атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Туапсе. Он сделал это на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в Госдуму. Видеозапись выступления опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Путин отметил участившиеся удары беспилотников по гражданской инфраструктуре, приведя в пример атаки на энергетические объекты в Туапсе, которые, по его словам, могут повлечь серьезные экологические последствия. При этом он добавил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз для жителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически отказался комментировать ситуацию в Туапсе, заявив, что информация о местах поражения является закрытой. Тем не менее он рассказал, что удары по нефтехранилищам дестабилизируют мировые энергорынки, поскольку нефть на атакованных объектах предназначалась для выполнения экспортных контрактов.

Напомним, в ночь на 28 апреля Туапсе в третий раз за 12 дней подвергся атаке беспилотников. На НПЗ вспыхнул пожар — огонь охватил четыре крупнейших резервуара с нефтепродуктами. Жителей близлежащих к заводу улиц начали эвакуировать, на территории Туапсинского района был введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. По поручению Путина в город вылетел глава МЧС Александр Куренков.

Предыдущие атаки произошли 16 и 20 апреля. В результате них погибли три человека, обломки дронов повредили 52 частных домовладения и 8 многоквартирных домов. Пожар на нефтяном терминале после второго удара тушили пять суток.

Как писали Юга.ру, эколог Евгений Витишко назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона».

В Минцифры подтвердили: зарубежный мобильный трафик станет платным в России
Глава МЧС: все утечки нефти после атаки на Туапсе остановлены
В Краснодаре состоится показ и обсуждение аниме «Патэма наоборот»
«Серьезных угроз нет». Путин впервые прокомментировал атаки на Туапсе
В Туапсинском округе ввели режим ЧС регионального характера. Нефть из горящего резервуара выбросило на дорогу
Румынская группа Morandi летом выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске и Ставрополе

Последняя глава?
Вчера, 15:20
Как живет и почему умирает культовый книжный рынок Краснодара в Чистяковской роще
От домиков для кошек до фотовыставки бабочек
Вчера, 18:58
Как проект заботы о животных объединил больше 100 тысяч россиян
«Преступником может стать каждый»
Вчера, 18:10
Ростовский криминолог Юрий Блохин — о мифах вокруг прав человека, системе наказаний и пределах государственной власти

