«Серьезных угроз нет». Путин впервые прокомментировал атаки на Туапсе

Президент РФ признал экологические риски ударов по Туапсе, но сослался на доклад губернатора об отсутствии серьезных угроз

Вечером 28 апреля президент России Владимир Путин впервые прокомментировал серию атак беспилотников на нефтяную инфраструктуру Туапсе. Он сделал это на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах в Госдуму. Видеозапись выступления опубликовал в своем телеграм-канале ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.

Путин отметил участившиеся удары беспилотников по гражданской инфраструктуре, приведя в пример атаки на энергетические объекты в Туапсе, которые, по его словам, могут повлечь серьезные экологические последствия. При этом он добавил, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз для жителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков фактически отказался комментировать ситуацию в Туапсе, заявив, что информация о местах поражения является закрытой. Тем не менее он рассказал, что удары по нефтехранилищам дестабилизируют мировые энергорынки, поскольку нефть на атакованных объектах предназначалась для выполнения экспортных контрактов.