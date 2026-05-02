Власти Краснодара запретили автопробег бывшим вагнеровцам из-за беспилотной опасности
В Горячем Ключе не получилось провести автопробег из-за возможных атак дронов
28 апреля телеграм-канал «Белые дяди в Африке» сообщил, что власти Краснодара не одобрили автопробег из кубанской столицы к часовне ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Чиновники сослались на возможные атаки БПЛА.
Центры набора ЧВК «Вагнер» работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. 30 июля 2023 года краснодарский пункт в Молькино закрылся.
В соседних регионах центры набора были в Ростове-на-Дону, Ставрополе и Волгограде. Кроме того, в станице Бакинской недалеко от Горячего Ключа находится кладбище ЧВК. Ранее из-за его расширения произошел конфликт.
Весной 2023 года Сергей Белопольский высказался против захоронения бойцов ЧВК «Вагнер» на территории Горячего Ключа. В ответ на это бывший мэр Краснодара предложил главе города отправиться в зону СВО.
Как писали Юга.ру, 1 мая Туапсе снова атаковали БПЛА. На нефтебазе вспыхнул четвертый пожар за полмесяца.