Власти Краснодара запретили автопробег бывшим вагнеровцам из-за беспилотной опасности

В Горячем Ключе не получилось провести автопробег из-за возможных атак дронов

28 апреля телеграм-канал «Белые дяди в Африке» сообщил, что власти Краснодара не одобрили автопробег из кубанской столицы к часовне ЧВК «Вагнер» в Горячем Ключе. Чиновники сослались на возможные атаки БПЛА.

Центры набора ЧВК «Вагнер» работали в Краснодаре, Анапе и Новороссийске. 30 июля 2023 года краснодарский пункт в Молькино закрылся.