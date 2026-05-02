В Донской митрополии вступились за девушек, устроивших танец у собора

В Ростове-на-Дону две сестры танцевали на фоне кафедрального собора. Церковь назвала пожаловавшихся подстрекателями

В своем заявлении Петровский отметил, что незначительный эпизод пытаются раздуть. По его словам, церковное сообщество видит разницу между действительно оскорбительными выходками и безобидным весельем.

29 апреля «Блокнот Ростов» сообщил , что в столице области разгорелся скандал вокруг двух девушек, устроивших танец на фоне кафедрального собора. Неожиданно на их защиту встал представитель Донской митрополии Игорь Петровский. Он резко раскритиковал тех, кто пожаловался на ростовчанок в полицию, назвав таких людей подстрекателями, далекими от истинного понимания православной церкви.

«Здесь нет ни умысла, ни осквернения. Есть только тротуар на улице Московской и собор на фоне. Танцующие вызывают у меня меньше вопросов, чем подстрекающие», — заявил Петровский.

Инцидент произошел на улице Московской в Ростове-на-Дону. Две сестры 36 и 16 лет танцевали на фоне кафедрального собора. Видеоролик разлетелся по соцсетям и собрал множество гневных комментариев от верующих и неравнодушных граждан.

В ситуацию вмешалась полиция. Правоохранители нашли обеих девушек. Старшая записала видеообращение, в котором принесла извинения и пообещала больше так не делать.

Однако это не спасло сестер от административной ответственности. В отношении обеих составили протоколы по статье об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы (ч. 2 ст. 5.26 КоАП).