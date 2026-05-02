Анапское СМИ опубликовало интервью Кондратьева о ситуации в Туапсе, а потом удалило публикацию, назвав ее фейком

Портал «Анапа регион» назвал удаленное интервью с губернатором Кондратьевым фейком и сообщило о взломе

В разговоре с журналистами глава региона заявил, что «никаких серьезных прилетов нет». Он назвал горящий НПЗ в Туапсе «очагами задымления и локальными возгораниями».

29 апреля портал «Анапа регион» опубликовал интервью с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. На следующий день публикация уже отсутствовала, однако она сохранилась в вебархиве .

Кондратьев пригласил туристов на отдых, назвав Краснодарский край жемчужиной России и сказочным уголком. Кроме того, он похвалил сотрудников местной прокуратуры, опубликовавших фотоотчет о посадке деревьев на фоне столба дыма, поднимающегося над городом.

«Наше море, наши горы и наше солнце — это то, что сильнее любого информационного шума. Приезжайте, убедитесь сами: жизнь здесь кипит, все прекрасно», — сказал Кондратьев.

В ответе на запрос издания «Вот так»* портал «Анапа регион» заявил, что интервью с губернатором Кондратьевым — фейк, появившийся после взлома сайта.

Напомним, 21 апреля в Туапсе прокуроры посадили платаны и опубликовали фото на фоне пожара в порту.