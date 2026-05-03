В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов из-за ранее вводимых ограничений на полеты

В аэропорту Сочи задержан 41 рейс. Еще один отменен

2 мая в 21:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения действовали чуть более часа — до 22:40, однако они повлияли на расписание авиагавани.

По данным онлайн-табло на 12:00 3 мая, на вылет задерживаются 19 рейсов в Уфу, Омск, Самару, Санкт-Петербург, Сургут, Москву и другие города. Время задержек — до 15 часов.