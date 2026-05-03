В аэропорту Сочи задерживаются более 40 рейсов из-за ранее вводимых ограничений на полеты

Краснодарский край

  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
В аэропорту Сочи задержан 41 рейс. Еще один отменен

2 мая в 21:30 пресс-служба аэропорта Сочи сообщила о введении ограничений на полеты из-за угрозы атаки беспилотников. Ограничения действовали чуть более часа — до 22:40, однако они повлияли на расписание авиагавани.

По данным онлайн-табло на 12:00 3 мая, на вылет задерживаются 19 рейсов в Уфу, Омск, Самару, Санкт-Петербург, Сургут, Москву и другие города. Время задержек — до 15 часов.

На прилет опаздывают 22 рейса из Пскова, Перми, Екатеринбурга, Нижневартовска, Москвы, Новосибирска, Шарм-эль-Шейха и других городов. Время задержек — до 14 часов. Также известно, что рейс из Ярославля был отменен, а самолет из Перми ушел на запасной аэродром в Махачкалу.

Отметим, что аэропорт Краснодара работает по обычному расписанию — там ограничения на полеты не вводили.

Как писали Юга.ру, в начале апреля возле аэропорта Краснодара появилась бесплатная круглосуточная парковка.

Авиация Аэропорты Безопасность Курорты и туризм СВО Сочи Транспорт

