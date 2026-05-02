Почти 600 человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

Активность клещей на Кубани снизилась в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом

30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что с начала года на территории Краснодарского края от укусов клещей пострадали 597 человек. Из них 253 — дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в медицинские учреждения сократилось в 1,6 раза.

На побережье Черного и Азовского морей зафиксировано 148 случаев укусов клещей, из которых 56 пришлись на несовершеннолетних. В Краснодаре за тот же период пострадали 129 человек, включая 47 детей.

Специалисты ведомства провели 4 тыс. 19 исследований паукообразных, снятых как с людей, так и с объектов окружающей среды. Анализы выполнялись методами ИФА (иммуноферментный анализ) и ПЦР (полимеразная цепная реакция). Из 551 клеща, снятого непосредственно с людей, у 14,3% обнаружены антитела к иксодовому клещевому боррелиозу (болезни Лайма).

Напомним, снятых клещей можно сдать на исследование в специальные пункты Роспотребнадзора. В Краснодарском крае таких пунктов насчитывается больше 40.

При обнаружении подозрительных симптомов или ухудшении самочувствия после самостоятельного удаления клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Игнорирование проблемы может привести к тяжелым последствиям для здоровья.

Как писали Юга.ру, из аптек Краснодарского края пропал иммуноглобулин для беременных.

