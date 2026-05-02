Почти 600 человек пострадали от укусов клещей в Краснодарском крае с начала года

30 апреля Роспотребнадзор сообщил, что с начала года на территории Краснодарского края от укусов клещей пострадали 597 человек. Из них 253 — дети в возрасте до 14 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений в медицинские учреждения сократилось в 1,6 раза.

На побережье Черного и Азовского морей зафиксировано 148 случаев укусов клещей, из которых 56 пришлись на несовершеннолетних. В Краснодаре за тот же период пострадали 129 человек, включая 47 детей.