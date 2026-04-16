Ночная атака дронов на Кубань: двое детей погибли, обломки упали на жилые дома и предприятия
Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Есть жертвы
16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на Кубань. В Туапсе обломки упали на пять частных и один многоквартирный дом.
Жертвами стали двое детей — пяти и четырнадцати лет. Еще двое взрослых получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.
Обломки беспилотников также упали на территории предприятий в районе морского порта. В настоящий момент там уточняют масштабы повреждений и оценивают ущерб.
По словам очевидцев, в Туапсе горит нефтебаза — пламя видно из разных частей города.
Глава Туапсинского района Вадим Бойко отменил занятия в школах и детских садах. На месте происшествия работают экстренные службы.
Прилеты беспилотников зафиксировали и в Сочи. В поселке Лоо один из дронов упал рядом с жилыми домами: поврежден навес и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.
Как писали Юга.ру, 9 апреля в поселке Саук-Дере Крымского района во время атаки БПЛА погиб мужчина.