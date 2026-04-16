Ночная атака дронов на Кубань: двое детей погибли, обломки упали на жилые дома и предприятия

Жертвами стали двое детей — пяти и четырнадцати лет. Еще двое взрослых получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на Кубань. В Туапсе обломки упали на пять частных и один многоквартирный дом.

Обломки беспилотников также упали на территории предприятий в районе морского порта. В настоящий момент там уточняют масштабы повреждений и оценивают ущерб.

По словам очевидцев, в Туапсе горит нефтебаза — пламя видно из разных частей города.

Глава Туапсинского района Вадим Бойко отменил занятия в школах и детских садах. На месте происшествия работают экстренные службы.

Прилеты беспилотников зафиксировали и в Сочи. В поселке Лоо один из дронов упал рядом с жилыми домами: поврежден навес и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.