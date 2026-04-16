Ночная атака дронов на Кубань: двое детей погибли, обломки упали на жилые дома и предприятия

  © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
Краснодарский край подвергся массированной атаке беспилотников. Есть жертвы

16 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об атаке БПЛА на Кубань. В Туапсе обломки упали на пять частных и один многоквартирный дом.

Жертвами стали двое детей — пяти и четырнадцати лет. Еще двое взрослых получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

Читайте также:

Обломки беспилотников также упали на территории предприятий в районе морского порта. В настоящий момент там уточняют масштабы повреждений и оценивают ущерб.

По словам очевидцев, в Туапсе горит нефтебаза — пламя видно из разных частей города.

Глава Туапсинского района Вадим Бойко отменил занятия в школах и детских садах. На месте происшествия работают экстренные службы.

Прилеты беспилотников зафиксировали и в Сочи. В поселке Лоо один из дронов упал рядом с жилыми домами: поврежден навес и выбиты окна. Обошлось без пострадавших.

Как писали Юга.ру, 9 апреля в поселке Саук-Дере Крымского района во время атаки БПЛА погиб мужчина.

В реабилитационный центр под Анапой доставили 800 птиц, пострадавших от нового мазутного пятна
Заморозки до –4 °С и риск гибели урожая. В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Сочи неизвестный выбросил в реку более 10 электросамокатов. Его ищет полиция
Число пострадавших от атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек
94 школы, 380 детских садов и даже метро. Что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды
Паром из Краснодара в Адыгею
Вчера, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
Вчера, 12:32
Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале
С чем это связано?
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Вчера, 14:49
В Краснодаре пройдет «Библионочь»
Узнали программу бесплатных событий

