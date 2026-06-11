В День России Краснодарский край накроют мощные ливни. Непогода задержится на все выходные
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани с 12 по 14 июня
Краснодарский ЦГМС сообщил, что в День России, 12 июня, Кубань накроют обильные осадки. В регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.
По данным «ЕДДС Краснодар», непогода задержится в крае на все праздничные выходные — 13 и 14 июня ожидается тот же комплекс метеорологических явлений. Действует штормовое предупреждение.
Паводки уходят, но ливни вернутся:
Температура воздуха ночью составит 15–20 °C, днем — 23–28 °C. В горах ночи будут прохладными — 8–13 °C, а днем — не выше 15 °C. На Черноморском побережье ночью — 16–21 °C, днем — 21–26 °C.
В Краснодаре длинные июньские выходные тоже будут дождливыми. Температура воздуха ночью — не выше 18 °C, днем потеплеет до 26–28 °C.
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