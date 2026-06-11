Вышел первый трейлер «Социальной расплаты» про скандалы вокруг компании Марка Цукерберга

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Проект не будет прямым сиквелом ленты 2010 года.

Сюжет картины построен вокруг громкого дела с участием бывшей сотрудницы Facebook* Фрэнсис Хауген. В 2021 году она обнародовала внутренние документы компании, свидетельствующие о том, что руководство знало о негативном влиянии платформы на общество, но предпочло скрыть эту информацию.