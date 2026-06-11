Вышел первый трейлер «Социальной расплаты» про скандалы вокруг компании Марка Цукерберга
В сети появился трейлер продолжения знаменитой «Социальной сети» (18+)
Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Проект не будет прямым сиквелом ленты 2010 года.
Сюжет картины построен вокруг громкого дела с участием бывшей сотрудницы Facebook* Фрэнсис Хауген. В 2021 году она обнародовала внутренние документы компании, свидетельствующие о том, что руководство знало о негативном влиянии платформы на общество, но предпочло скрыть эту информацию.
Точка кипения:
В фильме Фрэнсис Хауген вместе с репортером издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем пытается разоблачить компанию Марка Цукерберга.
Режиссером выступил Аарон Соркин («В роли Рикардо» и «Суд над чикагской семеркой»), написавший сценарий для оригинальной картины. Роли исполнили Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Стронг («Джентльмены») и другие актеры.
Лента выйдет в мировой прокат 9 октября.
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*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.