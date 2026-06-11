Вышел первый трейлер «Социальной расплаты» про скандалы вокруг компании Марка Цукерберга

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  • Кадр из трейлера к фильму «Социальная расплата» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинопересказы»
    Кадр из трейлера к фильму «Социальная расплата» © Скриншот видео с Rutube-канала «Кинопересказы»

В сети появился трейлер продолжения знаменитой «Социальной сети» (18+)

Кинокомпания Sony Pictures представила трейлер фильма «Социальная расплата» — продолжения популярной картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Проект не будет прямым сиквелом ленты 2010 года. 

Сюжет картины построен вокруг громкого дела с участием бывшей сотрудницы Facebook* Фрэнсис Хауген. В 2021 году она обнародовала внутренние документы компании, свидетельствующие о том, что руководство знало о негативном влиянии платформы на общество, но предпочло скрыть эту информацию.

Точка кипения:

В фильме Фрэнсис Хауген вместе с репортером издания Wall Street Journal Джеффом Хорвицем пытается разоблачить компанию Марка Цукерберга.

Режиссером выступил Аарон Соркин («В роли Рикардо» и «Суд над чикагской семеркой»), написавший сценарий для оригинальной картины. Роли исполнили Джереми Аллен Уайт («Медведь»), Майки Мэдисон («Анора»), Джереми Стронг («Джентльмены») и другие актеры.

Лента выйдет в мировой прокат 9 октября.

Как писали Юга.ру, Краснодарский театр драмы 13 июня бесплатно покажет запись спектакля «Мой папа — Питер Пэн».

*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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