«В тюрьму за оскорбление чувств кавказцев». Хореограф из Владикавказа столкнулась с травлей из-за преподавания стрип-пластики и выступления в папахе
Блогер и член «Единой России» травят преподавательницу танцев из Северной Осетии за ее деятельность и требуют извинений на коленях «за оскорбление чувств кавказцев»
4 июня создатели телеграм-канала «Кавказская община» опубликовали пост с осуждением и оскорблениями в адрес преподавательницы танцев из Владикавказа Анастасии Айларовой. Танцовщица обучает девушек хай хиллс и стрип-пластике.
Хай хиллс — танцевальный стиль, который исполняется в обуви на высоких каблуках. Он сочетает элементы различных направлений: джаз-фанка, хип-хопа, вога, стрип-пластики, дэнсхолла, вакинга и даже балета.
Стрип-пластика — направление в фитнесе и танце, которое сочетает элементы хореографии, женской пластики, силовой работы и работы с телом. В отличие от стриптиза, в этом стиле танцор не снимает одежду.
«Просто посмотрите, это Владикавказ. Открыто преподают стриптиз. Стриптиз у нас в городе преподает осетинка», — написали в сообществе.
Отметим, что телеграм-канал «Кавказская община» ведут блогер Армен Аванесов, известный под прозвищем «Че Гевара», и общественный деятель, член «Единой России» Кирилл Максимкин.
В частности, мужчины были недовольны тем, что на одном из выступлений Анастасия и танцовщицы из ее коллектива надели папахи. В телеграм-канале заявили, что студию Анастасии надо сжечь, а саму девушку посадить в тюрьму «как за оскорбление чувств верующих».
«За оскорбление чувств кавказцев — в тюрьму. Пусть эта танцовщица идет на базар кур продавать», — написали представители «Кавказской общины».
Помимо этого, мужчины предложили Анастасии «встать на колени и извиниться перед всеми семью республиками Кавказа».
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Также Кирилл Максимкин в своем аккаунте в Instagram* заявил, что вместе с Аванесовым в ближайшее время «посетит Северную Осетию с рабочим визитом». Мужчины планируют «обсудить традиционные ценности и поднять вопросы морали и нравственности на самом высоком уровне — в парламенте».
Сама Анастасия никак не комментировала происходящее.
Отметим, что ранее у «Кавказской общины» был аккаунт в Instagram* под ником na_kavkaze_eskorta_net («На Кавказе эскорта нет»). В профиле оскорбляли и травили девушек из Северной Осетии.
Позднее профиль взломала анонимная группа хакерш и переименовала его в na_kavkaze_travli_net («На Кавказе травли нет»). Девушки стали публиковать данные создателей аккаунта.
«Девушки Кавказа не виноваты в том, что они родились на Кавказе. Человек не выбирает, где родиться. Каждая девушка, независимо от места рождения, в первую очередь личность, а потому имеет право на самоопределение, уважение, реализацию, творчество и все остальные свободы современного мира. И если какая-то кучка лузеров решила сколотить банду, чтобы загнать девушек обратно в каменный век, у них это не получится», — рассказали девушки в интервью правозащитной группе «Марем».
Также хакерши заявили, что Аванесова и Максимкина поддержал действующий депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров. В сентябре 2025 года Юга.ру рассказывали, что он заявил, якобы женщины-водители представляют опасность, и назвал их «силиконовыми телками с опилками в голове».
Хакерши потребовали от Дидарова извинений за поддержку «Кавказской общины», а также того, чтобы Максимкин прекратил политическую деятельность.
«Кавказ до сих пор не освободился от влияния агрессивного патриархата. Осетия — единственная немусульманская республика региона, она всегда исторически была более свободной, толерантной и либеральной. И то, что сейчас происходит именно в Осетии, — очень тревожный сигнал для всего Кавказа», — подытожили девушки в разговоре с «Марем».
Как писали Юга.ру, в августе 2025 года имам из Ингушетии раскритиковал мужчин-официантов, которые обслуживают женщин, назвав такую работу «грязной» и «ненормальной». Позднее Минюст республики нашел признаки экстремизма в его словах.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram, Threads и мессенджер WhatsApp.