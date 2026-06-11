«В тюрьму за оскорбление чувств кавказцев». Хореограф из Владикавказа столкнулась с травлей из-за преподавания стрип-пластики и выступления в папахе

Блогер и член «Единой России» травят преподавательницу танцев из Северной Осетии за ее деятельность и требуют извинений на коленях «за оскорбление чувств кавказцев»

4 июня создатели телеграм-канала «Кавказская община» опубликовали пост с осуждением и оскорблениями в адрес преподавательницы танцев из Владикавказа Анастасии Айларовой. Танцовщица обучает девушек хай хиллс и стрип-пластике.

Хай хиллс — танцевальный стиль, который исполняется в обуви на высоких каблуках. Он сочетает элементы различных направлений: джаз-фанка, хип-хопа, вога, стрип-пластики, дэнсхолла, вакинга и даже балета.



Стрип-пластика — направление в фитнесе и танце, которое сочетает элементы хореографии, женской пластики, силовой работы и работы с телом. В отличие от стриптиза, в этом стиле танцор не снимает одежду.

«Просто посмотрите, это Владикавказ. Открыто преподают стриптиз. Стриптиз у нас в городе преподает осетинка», — написали в сообществе.

Отметим, что телеграм-канал «Кавказская община» ведут блогер Армен Аванесов, известный под прозвищем «Че Гевара», и общественный деятель, член «Единой России» Кирилл Максимкин.

В частности, мужчины были недовольны тем, что на одном из выступлений Анастасия и танцовщицы из ее коллектива надели папахи. В телеграм-канале заявили, что студию Анастасии надо сжечь, а саму девушку посадить в тюрьму «как за оскорбление чувств верующих».

«За оскорбление чувств кавказцев — в тюрьму. Пусть эта танцовщица идет на базар кур продавать», — написали представители «Кавказской общины».

Помимо этого, мужчины предложили Анастасии «встать на колени и извиниться перед всеми семью республиками Кавказа».