«Вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических заболеваний». Эколог рассказал об опасностях «нефтяного дождя» в Туапсе
Оперштаб Краснодарского края подтвердил выпадение осадков с продуктами горения нефти
22 апреля портал «Рамблер/Сберегаем вместе» опубликовал комментарий эколога Александра Емельянова о том, чем опасен «нефтяной дождь» в Туапсе.
По словам эксперта, при контакте с такими осадками возникают немедленные реакции: раздражение дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек глаз, а также головные боли. Мелкие частицы загрязняющих веществ способны проникать в легкие и кровоток. Наиболее уязвимы перед таким воздействием дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями сердца или органов дыхания.
Кроме того, эколог напомнил: по оценкам ВОЗ, длительное воздействие подобных частиц связано с повышенным риском возникновения онкологических и неврологических заболеваний.
Также 22 апреля оперштаб Краснодарского края признал, что продукты горения нефтепродуктов выпали в городе вместе с дождем, оставив черный налет на поверхностях. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома, не открывать окна и использовать респираторы при выходе на улицу.
По данным Роспотребнадзора, в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в центральной части Туапсе зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.
Напомним, что «нефтяной дождь» в Туапсе связан с ухудшением экологической обстановки. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Его тушат уже четвертый день. В акватории Черного моря близ Туапсе зафиксировано нефтяное пятно, оценки его площади расходятся: оперштаб заявляет о 10 тысячах кв. метров, а проект спутникового мониторинга «Прозрачный мир» оценивает его примерно в 7 кв. километров. Для ликвидации загрязнения задействованы шесть судов.
Эксперты нашли предполагаемый источник нового разлива нефти под Анапой:
21 апреля на побережье Туапсе начали находить птиц, испачканных нефтепродуктами. Местные жители описывали состояние птиц так: перья склеены, они не могут ни взлететь, ни нормально двигаться. Пять пострадавших птиц отправили в реабилитационный центр в Анапу. Волонтеры Туапсе призвали жителей помочь бездомным животным — у многих уличных собак и кошек обнаружены признаки отравления: затрудненное дыхание, покрасневшие глаза, шерсть в нефтяных пятнах.
Кубанский эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», подчеркнув, что ситуация серьезнее, чем крушение танкеров и разлив нефти в Керченском проливе в конце 2024 года. По его оценке, последствия для Туапсинского округа и всего края растянутся на годы. 22 апреля смог от пожара добрался до Сочи и Горячего Ключа, а «нефтяной дождь» прошел также и в селе Кривенковском в 25 км от Туапсе.
Как писали Юга.ру, в результате атаки 16 апреля на Туапсе погибли два человека и были повреждены более 60 зданий.