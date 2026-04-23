22 апреля портал «Рамблер/Сберегаем вместе» опубликовал комментарий эколога Александра Емельянова о том, чем опасен «нефтяной дождь» в Туапсе.

По словам эксперта, при контакте с такими осадками возникают немедленные реакции: раздражение дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек глаз, а также головные боли. Мелкие частицы загрязняющих веществ способны проникать в легкие и кровоток. Наиболее уязвимы перед таким воздействием дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями сердца или органов дыхания.

Кроме того, эколог напомнил: по оценкам ВОЗ, длительное воздействие подобных частиц связано с повышенным риском возникновения онкологических и неврологических заболеваний.

Также 22 апреля оперштаб Краснодарского края признал, что продукты горения нефтепродуктов выпали в городе вместе с дождем, оставив черный налет на поверхностях. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома, не открывать окна и использовать респираторы при выходе на улицу.

По данным Роспотребнадзора, в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в центральной части Туапсе зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Напомним, что «нефтяной дождь» в Туапсе связан с ухудшением экологической обстановки. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Его тушат уже четвертый день. В акватории Черного моря близ Туапсе зафиксировано нефтяное пятно, оценки его площади расходятся: оперштаб заявляет о 10 тысячах кв. метров, а проект спутникового мониторинга «Прозрачный мир» оценивает его примерно в 7 кв. километров. Для ликвидации загрязнения задействованы шесть судов.