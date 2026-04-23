«Вдыхаемые частицы способны повышать риск онкологических заболеваний». Эколог рассказал об опасностях «нефтяного дождя» в Туапсе

Краснодарский край

Распечатать

  • Животные, пострадавшие от «нефтяного дождя» © Скриншоты фото и видео из телеграм-канала «Шанс на жизнь Туапсе»
Оперштаб Краснодарского края подтвердил выпадение осадков с продуктами горения нефти

22 апреля портал «Рамблер/Сберегаем вместе» опубликовал комментарий эколога Александра Емельянова о том, чем опасен «нефтяной дождь» в Туапсе.

По словам эксперта, при контакте с такими осадками возникают немедленные реакции: раздражение дыхательных путей, кожи и слизистых оболочек глаз, а также головные боли. Мелкие частицы загрязняющих веществ способны проникать в легкие и кровоток. Наиболее уязвимы перед таким воздействием дети, пожилые люди, беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями сердца или органов дыхания.

Кроме того, эколог напомнил: по оценкам ВОЗ, длительное воздействие подобных частиц связано с повышенным риском возникновения онкологических и неврологических заболеваний.

Также 22 апреля оперштаб Краснодарского края признал, что продукты горения нефтепродуктов выпали в городе вместе с дождем, оставив черный налет на поверхностях. Жителям рекомендовано по возможности оставаться дома, не открывать окна и использовать респираторы при выходе на улицу.

По данным Роспотребнадзора, в микрорайонах Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично в центральной части Туапсе зафиксировано превышение допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе в два-три раза.

Напомним, что «нефтяной дождь» в Туапсе связан с ухудшением экологической обстановки. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Его тушат уже четвертый день. В акватории Черного моря близ Туапсе зафиксировано нефтяное пятно, оценки его площади расходятся: оперштаб заявляет о 10 тысячах кв. метров, а проект спутникового мониторинга «Прозрачный мир» оценивает его примерно в 7 кв. километров. Для ликвидации загрязнения задействованы шесть судов.

Эксперты нашли предполагаемый источник нового разлива нефти под Анапой:

21 апреля на побережье Туапсе начали находить птиц, испачканных нефтепродуктами. Местные жители описывали состояние птиц так: перья склеены, они не могут ни взлететь, ни нормально двигаться. Пять пострадавших птиц отправили в реабилитационный центр в Анапу. Волонтеры Туапсе призвали жителей помочь бездомным животным — у многих уличных собак и кошек обнаружены признаки отравления: затрудненное дыхание, покрасневшие глаза, шерсть в нефтяных пятнах.

Кубанский эколог Евгений Витишко назвал происходящее «крупнейшим экологическим бедствием региона», подчеркнув, что ситуация серьезнее, чем крушение танкеров и разлив нефти в Керченском проливе в конце 2024 года. По его оценке, последствия для Туапсинского округа и всего края растянутся на годы. 22 апреля смог от пожара добрался до Сочи и Горячего Ключа, а «нефтяной дождь» прошел также и в селе Кривенковском в 25 км от Туапсе.

Как писали Юга.ру, в результате атаки 16 апреля на Туапсе погибли два человека и были повреждены более 60 зданий.

Здоровье Нефть Пожары Разлив нефти Туапсинский район Черное море Экология

Новости

Кубань стала одним из самых проблемных регионов по уровню домашнего насилия
Кадыров рекламирует энергетики, выпускаемые его сыном. Раньше он считал их ядом
Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
Под Анапой пройдет уборка территории около озера Соленое. Как принять участие?
В Минприроды Дагестана прошли обыски из-за уголовных дел, возбужденных после наводнения
На побережье Анапы и Темрюкского района обрушится шторм с трехметровыми волнами

Лента новостей

Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
Сегодня, 14:24
Шлейф на 300 км: смог от горящей нефтебазы в Туапсе окутал города юга РФ
«Посильный вклад в сохранение лесов»
Сегодня, 10:38
«Посильный вклад в сохранение лесов»
38% покупателей «Пятёрочки» готовы отказаться от бумажных чеков
Мытье плитки и очередной пикет
Вчера, 18:08
Мытье плитки и очередной пикет
В Краснодаре ждут патриарха, который заложит первый камень скандального храма

Реклама на сайте