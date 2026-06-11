Туриста из Сочи не могут найти в горах уже почти три недели
21-летний Руслан Фейламазов ушел в одиночный поход 21 мая и с тех пор не выходит на связь
10 июня пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного центра (ЮРПСО) сообщила, что продолжаются поиски 21-летнего жителя Сочи Руслана Фейламазова, который 21 мая ушел в одиночный поход в горы и пропал.
Утром молодой человек прошел через кассу рекреационного объекта «Ореховские водопады». По совету друга он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться обратно. Свой маршрут в МЧС Фейламазов не регистрировал. Когда он не вернулся домой в назначенное время, родственники обратились к спасателям.
Последний сигнал телефона туриста был зафиксирован 22 мая в 15:30 в районе базовой станции между селом Прогресс и горой Малый Ахун. С тех пор связи с ним нет.
К поисковой операции привлечены огромные ресурсы. По данным ЮРПСО, с начала работ в поисках участвовали более 100 спасателей, 19 единиц техники и четыре вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России. На местности одновременно работают несколько наземных групп. Спасатели обследуют территории хребтов Прохладный и Ажек, горы Сахарная и Ахун. Проверены каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук и Каменистый, а также река Агва.
Следов пропавшего до сих пор не обнаружено.
Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Рима Оганян сообщила, что волонтеры ведут информационную поддержку поисков — по сети распространяются ориентировки с фотографией пропавшего. Известны его приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на нем были серая куртка, серый жилет, черная кофта, светло-бежевые брюки и черные кроссовки. Заявление о пропаже также подано в полицию.
Медлить — значит хоронить:
Напомним, что случаи пропажи туристов в горах Сочи — не редкость. Горная местность с глубокими каньонами, перепадами высот и быстрыми реками представляет серьезную опасность для неподготовленных путешественников. По закону туристские группы должны уведомлять МЧС за 10 дней до начала похода, указывая маршрут, состав участников и контактные телефоны. Одиночные походы без регистрации значительно осложняют работу спасателей в случае происшествий.
Как писали Юга.ру, в конце мая в горах Сочи выпало 39 сантиметров снега.