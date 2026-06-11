Туриста из Сочи не могут найти в горах уже почти три недели

21-летний Руслан Фейламазов ушел в одиночный поход 21 мая и с тех пор не выходит на связь

10 июня пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного центра (ЮРПСО) сообщила, что продолжаются поиски 21-летнего жителя Сочи Руслана Фейламазова, который 21 мая ушел в одиночный поход в горы и пропал.

Утром молодой человек прошел через кассу рекреационного объекта «Ореховские водопады». По совету друга он планировал дойти до ручья Сванидзе и вернуться обратно. Свой маршрут в МЧС Фейламазов не регистрировал. Когда он не вернулся домой в назначенное время, родственники обратились к спасателям.

Последний сигнал телефона туриста был зафиксирован 22 мая в 15:30 в районе базовой станции между селом Прогресс и горой Малый Ахун. С тех пор связи с ним нет.

К поисковой операции привлечены огромные ресурсы. По данным ЮРПСО, с начала работ в поисках участвовали более 100 спасателей, 19 единиц техники и четыре вертолета Ка-32 и Ми-8 МЧС России. На местности одновременно работают несколько наземных групп. Спасатели обследуют территории хребтов Прохладный и Ажек, горы Сахарная и Ахун. Проверены каньоны реки Ажек, ручьи Сванидзе, Кайсук и Каменистый, а также река Агва.

Следов пропавшего до сих пор не обнаружено.

Представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Рима Оганян сообщила, что волонтеры ведут информационную поддержку поисков — по сети распространяются ориентировки с фотографией пропавшего. Известны его приметы: рост 176 см, нормальное телосложение, каштановые волосы, голубые глаза. В день исчезновения на нем были серая куртка, серый жилет, черная кофта, светло-бежевые брюки и черные кроссовки. Заявление о пропаже также подано в полицию.