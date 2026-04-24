Паводок в Туапсе прорвал ограждения: нефть из реки попала в море

  • © Скриншот из телеграм-канала оперативного штаба Краснодарского края https://t.me/opershtab23/15788
В Туапсе начали ликвидировать разлив нефтепродуктов в Черное море

24 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Туапсе. Бурное течение прорвало ранее установленные заграждения, в результате чего часть нефтепродуктов вынесло в акваторию Черного моря.

В настоящее время специалисты пытаются локализовать пятно. Нефтепродукты собирают сразу на нескольких участках: в русле реки ниже по течению, вдоль береговой линии и непосредственно в море. Всего на месте работают 66 человек и 14 единиц техники, включая две нефтесборные установки.

Напомним, критическая экологическая обстановка в Туапсе сохраняется с 16 апреля. Режим ЧС ввели после первой атаки БПЛА на морской терминал, когда произошла утечка топлива в реку.

Ситуация усугубилась 20 апреля после повторного удара дронов — в тот же день экологи зафиксировали в море нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. метров. 

Как писали Юга.ру, 21 апреля смог от полыхающей в Туапсе нефтебазы растянулся на 300 км, накрыв Горячий Ключ, Сочи и Ставрополь.

