Паводок в Туапсе прорвал ограждения: нефть из реки попала в море

В Туапсе начали ликвидировать разлив нефтепродуктов в Черное море

24 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что из-за обильных осадков поднялся уровень воды в реке Туапсе. Бурное течение прорвало ранее установленные заграждения, в результате чего часть нефтепродуктов вынесло в акваторию Черного моря. В настоящее время специалисты пытаются локализовать пятно. Нефтепродукты собирают сразу на нескольких участках: в русле реки ниже по течению, вдоль береговой линии и непосредственно в море. Всего на месте работают 66 человек и 14 единиц техники, включая две нефтесборные установки.

Напомним, критическая экологическая обстановка в Туапсе сохраняется с 16 апреля. Режим ЧС ввели после первой атаки БПЛА на морской терминал, когда произошла утечка топлива в реку.

Ситуация усугубилась 20 апреля после повторного удара дронов — в тот же день экологи зафиксировали в море нефтяное пятно площадью около 10 тыс. кв. метров.