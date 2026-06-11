В Анапе почти 50 пляжей получили разрешение на открытие

Краснодарский край

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  • Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Пляж в Анапе © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Анапе 49 пляжных территорий готовы к туристическому сезону. Еще 18 ждут результатов экспертизы

Предыстория. 1 июня на курорте официально открыли восемь пляжей, выведенных из опасной зоны. Их общая протяженность составляет 4,5 километра.

11 июня пресс-служба правительства России сообщила, что 49 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Савельев. Еще 18 пляжей проходят экспертизу.

Также на побережье продолжается отсыпка нового песка — работы контролирует Роспотребнадзор. В пресс-службе заявили, что за прошедшее время новых случаев выбросов нефтепродуктов не обнаружили. Какой именно период власти имеют в виду, не уточняется.

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По данным правительства, с начала работ в Анапе очистили более 3,6 тыс. км побережья, в том числе повторно. Всего вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненных песка и грунта.

Напомним: в феврале 2026 года территории, пострадавшие после ЧС в Керченском проливе, начали восстанавливать с помощью нового песка. Однако экологи и волонтеры считают, что отсыпка берега создает иллюзию чистоты, скрывая остатки старого мазута. В качестве песка сомневаются и жители Анапы. Горожане заявляли, что он не похож на природный ни по цвету, ни по структуре. Также в конце мая эксперты отметили, что при контакте с водой новый песок превращается в вязкую смесь, похожую на глину.

Как писали Юга.ру, 9 июня губернатор Кондратьев заявил, что на Кубани нет проблем с пляжами, как и негативных отзывов от туристов.

Анапа Курорты и туризм Нефть отдых Пляжи Правительство Разлив нефти Черное море Экология

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