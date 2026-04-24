Представители КПРФ призвали силовиков «проявить сдержанность», а мэра Наумова — отказаться от организации визита

24 апреля пресс-служба Краснодарского крайкома КПРФ осудила действия полиции в Юбилейном микрорайоне Краснодара. По данным партии, сотрудники полиции обходят квартиры активистов, требуют подписать обязательства о неучастии в массовых мероприятиях и сборе подписей против застройки набережной, а также выясняют отношение граждан к секретарю крайкома и депутату городской думы Александру Сафронову. «Убеждены, что сбор подписей — это неотъемлемое право граждан, гарантированное в том числе Конституцией России», — говорится в заявлении. В крайкоме назвали попытку организовать визит патриарха Кирилла в микрорайон, где подавляющее большинство жителей выступает против строительства храма, «провокацией, которая только усилит социальную напряженность и градус противостояния в обществе». Партия также раскритиковала мэра Краснодара Евгения Наумова: по мнению коммунистов, глава города «не сделал даже попытки организовать общественный диалог, а наоборот — продемонстрировал пренебрежение к мнению жителей». Крайком настоятельно рекомендовал мэру отказаться от организации визита патриарха в Юбилейный, а «высокопоставленных чиновников, являющихся инициаторами конфликта», предупредил, что «провокация и углубление конфликта недопустимы». Одновременно с обходами инициативная группа жителей ЮМР собирает подписи под обращением к патриарху с просьбой остановить застройку. Передать документ планируют во время визита. Патриарх Кирилл прибудет в Краснодар 26 апреля для освящения храма в станице Динской. О визите в Юбилейный официально не сообщалось, однако жители связывают приезд главы РПЦ с возможной закладкой камня на набережной.

Редактор Юга.ру Денис Куренов взял мини-интервью у секретаря краснодарского крайкома КПРФ Александра Сафронова.



Жители сообщают об угрозах «статьями» за раздачу листовок и сбор подписей. Какую практическую помощь готов оказать крайком КПРФ активистам Юбилейного, столкнувшимся с давлением? Планируете ли вы инициировать депутатские запросы по поводу действий полиции, которые партия назвала «нарушением конституционных прав»?



— КПРФ окажет всестороннюю юридическую помощь — в том числе через направление депутатских запросов — всем активистам Юбилейного микрорайона, кому она потребуется. Мы находимся на постоянной связи с инициативными группами и общественниками, поэтому ни один факт давления не останется без нашей реакции.



Полицейские, по словам жителей, спрашивают в том числе об отношении к вам и Виталию Черкасову. Как вы расцениваете подобные «опросы»? Были ли у вас самого контакты с силовиками в последние дни?



— Мы расцениваем происходящее как форму психологического давления на активных жителей микрорайона, к числу которых относятся и мои товарищи. Что касается визитов ко мне лично, то в последние дни я нахожусь в командировке, поэтому встретиться со мной у сотрудников силовых структур возможности не было.



Ваша партия предупреждает, что визит патриарха в Юбилейный в текущих условиях — провокация. Но если визит все же состоится и камень будет заложен, какие конкретные шаги предпримет КПРФ — судебные иски, обращения в прокуратуру, депутатские запросы? Есть ли у жителей реальные правовые инструменты, чтобы остановить строительство, или ситуация уже необратима?



— Мы задействуем весь арсенал законных мер для защиты прав и интересов граждан. Буквально на днях депутат Госдумы Николай Осадчий направил запрос в прокуратуру по поводу законности проведения публичных слушаний. Мы убеждены, что администрация не имела права проводить их в таком формате, а следовательно — их результаты незаконны. Мы будем последовательно доказывать это в правовом поле.



Ваши оппоненты — в том числе телеканал «Спас» и ряд провластных каналов — называют протест в Юбилейном «шабашем», организованным КПРФ, а жителей — «безбожниками». КПРФ — партия с атеистической традицией, и со стороны может показаться, что коммунисты просто используют удобный конфликт, чтобы выступить против церкви. Что вы ответите тем, кто считает, что вы не столько защищаете набережную, сколько пиаритесь на противостоянии с РПЦ?



— Подчеркну: мы не выступаем против Церкви или против строительства храмов в принципе. Обратите внимание: в Краснодаре строится множество религиозных объектов, под них выделяются участки, и КПРФ никогда не выступала против, если это не нарушало интересы горожан.



В данном конкретном случае мы лишь выражаем волю жителей Юбилейного, которые не хотят застройки единственной зеленой зоны набережной. Мы даже предложили альтернативный вариант — использовать территорию недостроя на Затоне, который можно снести и возвести там храм. Но, к сожалению, мэр Наумов демонстрирует пренебрежение к мнению тысяч людей и упорно отказывается от цивилизованного общественного диалога.

Напомним, конфликт вокруг строительства храма на Рождественской набережной длится с 2024 года. Власти Краснодара проигнорировали мнение 99% участников общественных обсуждений — против строительства высказались более 840 человек, за — десять. Жителям более 40 раз отказали в согласовании митингов. Депутат Сафронов и активист Черкасов были оштрафованы за сбор подписей на улице. В январе 2026 года мэр подписал постановление о межевании земли под храм. Губернатор Кондратьев заявлял, что храм «точно будут строить» и посвятят бойцам СВО. Против этого выступил в том числе участник СВО, назвавший строительство неуместным, а жители записывали видеообращение к Путину с просьбой остановить проект.