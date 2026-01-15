Мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне

Документ предусматривает размещение храмового комплекса в честь Собора Пресвятой Богородицы, пешеходной улицы, площади, велосипедной дорожки, а также озеленение и благоустройство территории.

14 января мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление №62 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной между улицей Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани в Западном внутригородском округе». На это обратили внимание общественники кубанской столицы.

«У жителей стотысячного района цинично отнимают привычную и любимую зону отдыха, сквер, на оборудование которого несколько лет назад постратили 165 млн рублей бюджетных денег. Храм собираются строить в сквере. И это после проведения в октябре провальных общественных обсуждений, 90% участников которых высказались против застройки набережной. К сожалению, мнение жителей Юбилейного властям города и края глубоко безразлично», — прокомментировала краснодарская общественница Яна Антонова.

Напомним, о строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.

Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм появится в новой локации — на аллее 80-летия образования Краснодарского края.

5 декабря губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно будут строить и посвятят бойцам СВО.