Мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

Распечатать

  • Макет храма на аллее 80-летия образования Кубани © Скриншот изображения из телеграм-канала «Кубанская митрополия»
    Макет храма на аллее 80-летия образования Кубани © Скриншот изображения из телеграм-канала «Кубанская митрополия»

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов подписал документ о планировке набережной Юбилейного микрорайона

14 января мэр Краснодара Евгений Наумов подписал постановление №62 «Об утверждении документации по планировке территории, расположенной между улицей Рождественской Набережной и правым берегом реки Кубани в Западном внутригородском округе». На это обратили внимание общественники кубанской столицы.

Документ предусматривает размещение храмового комплекса в честь Собора Пресвятой Богородицы, пешеходной улицы, площади, велосипедной дорожки, а также озеленение и благоустройство территории.

  • © Скриншот документа с сайта администрации Краснодара
    © Скриншот документа с сайта администрации Краснодара

Мэрия Краснодара подвела итоги общественных обсуждений строительства храма в ЮМР:

«У жителей стотысячного района цинично отнимают привычную и любимую зону отдыха, сквер, на оборудование которого несколько лет назад постратили 165 млн рублей бюджетных денег. Храм собираются строить в сквере. И это после проведения в октябре провальных общественных обсуждений, 90% участников которых высказались против застройки набережной. К сожалению, мнение жителей Юбилейного властям города и края глубоко безразлично», — прокомментировала краснодарская общественница Яна Антонова.

Напомним, о строительстве храма в ЮМР стало известно летом 2024 года. Многие жители микрорайона высказывались против — выходили на пикеты, собирали подписи и записывали видеообращения.

Изначально объект планировали возвести в зеленой зоне на месте обещанного парка. В октябре 2025 года власти сообщили, что храм появится в новой локации — на аллее 80-летия образования Краснодарского края.

5 декабря губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно будут строить и посвятят бойцам СВО.

Как писали Юга.ру, в середине декабря 2025 года противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину.

Евгений Наумов Краснодар Православие Религия РПЦ Строительство Церковь

Новости

В Краснодаре пройдет палеонтологическая ярмарка. Можно будет купить минералы, окаменелые зубы рыб и другие древности
Роспотребнадзор закрыл буфет в школе Дагестана, где детям продавали бургеры и шаурму
Погода в Краснодаре: в конце рабочей недели ожидается новый снегопад
Мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне
Рассказываем, куда в Краснодаре жаловаться на нечищеные дворы и опасные сосульки
В 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*

Лента новостей

Осторожно, 2026-й!
Сегодня, 18:10
Осторожно, 2026-й!
Повышение налогов, непрерывный призыв, рост тарифов ЖКХ — что ждет россиян в новом году
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Сегодня, 15:02
Музыкальный район топит, а на машины падают сосульки
Что происходит в Краснодаре из-за таяния снега?
Погода в Краснодаре
Сегодня, 17:11
Погода в Краснодаре
В конце рабочей недели ожидается новый снегопад

Реклама на сайте