Участник СВО раскритиковал строительство храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара

В Краснодаре военный выступил против нового храма в ЮМР, который хотят посвятить бойцам СВО

Свою позицию он аргументировал необходимостью перенаправить средства на более насущные нужды военнослужащих. Кушер высказал несогласие с использованием земельного участка, расположенного на набережной в ЮМР, для «осуществления религиозных обрядов». По его мнению, в городе и так уже «чрезмерно» много храмов.

23 марта в телеграм-канале «Краснодар ЮМР» появился пост от лица участника специальной военной операции Олега Кушера. Мужчина высказался против строительства храма в Юбилейном микрорайоне.

Участник СВО считает, что деньги правильнее направить на другие цели. В их числе — борьба с беспилотниками, приобретение протезов для получивших ранения бойцов, оказание помощи нуждающимся людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации из-за конфликта.

«Считаю, что данные поступки лучше скажутся на репутации служителей РПЦ, чем строительство очередного храма на общественной территории», — подчеркнул Олег Кушер.

Напомним, 14 января глава Краснодара Евгений Наумов подписал постановление о межевании земли под новый храм в Юбилейном микрорайоне, против которого выступают жители. Они считают, что в городе достаточно церквей, и просят сохранить зеленую зону. Для возведения религиозного объекта 70 соток земли вывели из состава рекреационных территорий.

5 декабря 2025 года губернатор Кубани Кондратьев во время «прямой линии» заявил, что объект точно будут строить и посвятят бойцам СВО.