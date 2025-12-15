«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично». В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину

По словам жителей микрорайона, они больше 20 лет отстаивают береговую линию реки Кубань от застройки. В 2019 году власти торжественно открыли первую очередь аллеи и пообещали создать единое рекреационное пространство — 30-километровую пешеходную зону. Это утвердили в стратегии развития Краснодара до 2030 года.

14 декабря портал 93.ру опубликовал видеообращение жителей Юбилейного микрорайона Краснодара на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина. Они попросили главу страны повлиять на городские и краевые власти и не допустить строительство храма на набережной и Аллее 80-летия образования Кубани.

«Нам обещали парк, продление аллеи до Тургеневского моста, укрепление берега и благоустройство без капитальной застройки. Вместо этого — обман. Сейчас власти пытаются забрать под храм часть зеленой зоны, на которую уже потратили сотни миллионов рублей. При этом поблизости нет стадиона, дома культуры и кинотеатра. Мы не против веры и не против храма. Но зачем возводить гигантский храм в зоне отдыха, где нет для этого ни градостроительных, ни исторических оснований? Нам отказывают в диалоге. Чиновники пытаются прикрывать участниками СВО, объявив, что храм будут строить в их честь. Большинство жителей считают это недопустимой манипуляцией. В тяжелое для страны время миллиардная стройка выглядит цинично. Юбилейный против застройки. Путин, помоги!» — говорится в видеообращении.

По оценкам собеседников Юга.ру, в записи ролика приняли участия около 1 тыс. человек.

В тот же день видеообращение к мэру Наумову и губернатору Кондратьеву планировали записать люди, одетые в военную форму. Они собирались высказаться за строительство храма в ЮМР. Однако 9 декабря организатор, депутат гордумы Краснодара от партии «Новые люди» Сергей Климов, заявил, что сбор людей и запись видеообращения отменяется, потому что он испугался.

Напомним, 5 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Кубань 24» заявил, что решение по храму в Юбилейном микрорайоне Краснодара уже принято. Новый религиозный объект точно возведут и посвятят бойцам СВО.