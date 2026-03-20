В Краснодаре вновь отклонили все возражения жителей против строительства храма в ЮМР

За строительство храма проголосовали всего десять человек по первому участку и восемь человек — по второму.

При этом комиссия приняла «решение о нецелесообразности учета замечаний от участников, высказавшихся против осуществления религиозных обрядов на набережной». Власти посчитали, что граждане не могут решать судьбу набережной, поскольку они не проживают «в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок». При этом предложения участников, высказавшихся в поддержку застройки, приняли.

«Прочитав сотни аргументированных возражений против застройки набережной ЮМР храмовым комплексом, комиссия пришла к выводу рекомендовать мэру Краснодара Наумову предоставить разрешение на осуществление религиозных нужд на набережной. Наверное, у всех возникают вопросы. Для чего и для кого проводились эти общественные обсуждения? Чтобы мнение человека против строительства храма хотя бы просто учли, где он должен жить?» — прокомментировали жители ЮМР.



Напомним, что в октябре 2025 года в Краснодаре уже проходили первые общественные обсуждения по выделению земельного участка из состава сквера в ЮМР под строительство храма. Тогда жителям не показали экспозицию проекта, а журналист Юга.ру оказался единственным участником этих слушаний.

В конце октября власти подвели итоги общественных обсуждений. Против возведения храма выступили 1500 человек, однако все их возражения отклонили. Чуть больше 430 человек выступили за, их аргументы приняли.



14 января мэр Краснодара подписал постановление о межевании земли в Юбилейном микрорайоне под новый храм, который чиновники решили посвятить бойцам СВО. Жители все еще считают, что в городе достаточно церквей, и просят сохранить зеленую зону.