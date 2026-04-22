Эколог назвал последствия пожара на нефтяном терминале в морпорту Туапсе «крупнейшим экологическим бедствием региона»

Предыстория. В ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Возгорание продолжают тушить третий день.



Из-за пожара ухудшилась экологическая обстановка в Туапсе, выпал «нефтяной дождь». Роспотребнадзор призвал жителей не открывать окна и пользоваться масками на улице, а экологи предупредили об опасности продуктов нефтегорения для здоровья человека.

22 апреля кубанский эколог Евгений Витишко в своем телеграм-канале прокомментировал ситуацию в Туапсе, назвав ее «крупнейшим экологическим бедствием региона». Он отметил, что ситуация более серьезная, чем крушение танкеров и разлив нефти в Черном море в 2024 году.

«Последствия для города, Туапсинского округа и края в целом растянутся на годы. Это беда, выход из которой надо искать вместе, и уже сейчас начинать ликвидировать последствия, в том числе на берегу и пляжах. Иначе временно смытый морем нефтепродукт будет возвращаться к отдыхающим и жителям снова и снова, как это и было ранее», — прокомментировал Витишко.