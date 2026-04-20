В Туапсе обломки БПЛА снова повредили порт и социальные объекты. Есть погибший

20 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что ночью Туапсе атаковали беспилотники. В результате в морском порту вспыхнул пожар. По предварительным данным, погиб один мужчина, еще один пострадал — сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Помимо портовой инфраструктуры, обломки БПЛА повредили остекление в жилой многоэтажке, здании музея, церкви, а также в начальной школе и детсаду. Кроме того, зафиксировано повреждение газовой трубы.



Напомним, что 16 апреля в результате атаки беспилотников на Туапсе погибли подросток и взрослая девушка. Тогда обломки дронов тоже повредили порт: в результате произошел пожар, который не могли потушить четыре дня. В округе действовал режим ЧС.