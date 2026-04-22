В Туапсе прокуроры посадили платаны и опубликовали фото на фоне пожара в порту, который тушат третий день

«Теперь Платановая аллея станет еще зеленее, а посаженные деревья со временем вырастут, напоминая жителям о важности сохранения природы, истории и памяти», — заявили в пресс-службе.

21 апреля пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила , что сотрудники ведомства приняли участие в озеленении Туапсе. На Платановой аллее они высадили молодые деревья.

На фотографиях за спинами прокуроров видно клубы черного дыма, который доносится с горящего морского терминала.

Напомним, в ночь на 20 апреля Туапсе атаковали БПЛА. В результате в морском порту вспыхнул пожар. Погиб один мужчина, еще один пострадал.

22 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе продолжают тушить пожар на морском терминале. В работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники.