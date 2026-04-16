Пока без крематория. На вторую очередь нового кладбища в Краснодаре потратят полмиллиарда рублей
Работы на 39 га рядом с хутором Копанским должны завершить к декабрю 2026 года
15 апреля администрация Краснодара сообщила «КП-Кубань», что в 2026 году стартует второй этап строительства нового городского кладбища у хутора Копанского. Работы развернутся на 39 га — это примерно вдвое больше площади уже готовой первой очереди. Всего запланировано восемь этапов работ.
Стоимость контракта — 541 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Веста», которое должно завершить работы до декабря 2026 года. Тот же исполнитель уже известен краснодарцам по нескольким резонансным городским проектам: строительству трамвайной линии на улице Московской стоимостью более 1 млрд рублей и обустройству Николаевского бульвара. После открытия последнего жители сначала жаловались на неровную плитку и неработающие фонари, а затем на аллее стали массово погибать только что высаженные деревья.
Отдельный пункт — крематорий. О его строительстве в Краснодаре власти говорят с 2011 года, но на 2026-й в мэрии дают только общие формулировки: работы запланированы на пятом этапе, конкретных сроков нет. Инвестором выступает ООО «Мемориал Юг» — компания уже согласовала заявку и подписала соглашение с мэрией, сейчас решаются земельно-правовые вопросы. Участок под кремационный комплекс — 25 га, там же должны появиться траурный зал, административно-бытовые корпуса и парковка.
При этом Краснодар остается одним из крупнейших городов юга России без собственного крематория. На Кубани их работают всего два: первый открылся в Новороссийске в 2016 году, еще один — в 2024-м в Крымском районе у станицы Варениковской, причем местные власти какое-то время через суд требовали признать его постройку незаконной.
Напомним, что идею нового городского кладбища в Краснодаре власти начали обсуждать еще в 2011 году — при тогдашнем мэре Владимире Евланове, который говорил о выделении под некрополь с крематорием около 200 га в пригороде на фоне исчерпания свободных мест на Славянском кладбище. Весной 2013 года была утверждена планировка участка в районе хутора Копанского — на бывших землях учхоза «Кубань» между хутором и Западным обходом. Под захоронения выделили 300 га (для сравнения: Славянское кладбище — около 200 га, Ленинское — 24 га, Всесвятское — 18,5 га, Дубинское — 3 га). По расчетам, этого ресурса должно хватить на 50–70 лет.
Работы первого этапа площадью около 18 га стартовали в марте 2015 года. Изначально их обещали закончить в ноябре 2016-го, затем Евгений Первышов в апреле 2017-го говорил о сдаче в эксплуатацию в мае и первых захоронениях в июне того же года. Фактически первую очередь обустроили в 2018 году, а открыли кладбище только в 2019-м — то есть с отставанием от первоначального графика почти на три года. На некрополе выделена «аллея славы» — воинский участок, где к февралю 2025 года было уже более 400 захоронений участников СВО.
