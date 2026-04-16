15 апреля администрация Краснодара сообщила «КП-Кубань», что в 2026 году стартует второй этап строительства нового городского кладбища у хутора Копанского. Работы развернутся на 39 га — это примерно вдвое больше площади уже готовой первой очереди. Всего запланировано восемь этапов работ.

Стоимость контракта — 541 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Веста», которое должно завершить работы до декабря 2026 года. Тот же исполнитель уже известен краснодарцам по нескольким резонансным городским проектам: строительству трамвайной линии на улице Московской стоимостью более 1 млрд рублей и обустройству Николаевского бульвара. После открытия последнего жители сначала жаловались на неровную плитку и неработающие фонари, а затем на аллее стали массово погибать только что высаженные деревья.

Отдельный пункт — крематорий. О его строительстве в Краснодаре власти говорят с 2011 года, но на 2026-й в мэрии дают только общие формулировки: работы запланированы на пятом этапе, конкретных сроков нет. Инвестором выступает ООО «Мемориал Юг» — компания уже согласовала заявку и подписала соглашение с мэрией, сейчас решаются земельно-правовые вопросы. Участок под кремационный комплекс — 25 га, там же должны появиться траурный зал, административно-бытовые корпуса и парковка.

При этом Краснодар остается одним из крупнейших городов юга России без собственного крематория. На Кубани их работают всего два: первый открылся в Новороссийске в 2016 году, еще один — в 2024-м в Крымском районе у станицы Варениковской, причем местные власти какое-то время через суд требовали признать его постройку незаконной.