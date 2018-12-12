Никаких оградок и надгробия одной высоты: мэрия Краснодара внедрит новые стандарты на новом кладбище

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, каким будет новое кладбище на хуторе Копанском

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На брифинге по итогам года мэр рассказал журналистам, что на Славянском кладбище был участок под строительство крематория. Но поскольку проект не будет реализован, категорию земли изменят и территорию отдадут под захоронения. Также на Славянском кладбище сохранят места для почетных захоронений.

«Сам проект в районе Копанского — огромнейший массив, определенный как городское кладбище. Сделан проект, его первая очередь завершена — с аллеями, разбивкой, хозпостройками», — сказал мэр.

Он добавил, что на новом кладбище можно будет организовать семейные захоронения — в отличие от Славянского, где членов семьи подхоранивают в существующую могилу.

Рассматривается вопрос об определении участков для религиозных конфессий, крематория и колумбария. Мэр подчеркнул, что на новом кладбище запретят установку оград и разработают правила для установки надгробий: определят параметры памятников и их высоту.

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Как сообщали Юга.ру, в апреле 2017 года стало известно, что в Краснодаре появится новое городское кладбище.

Евгений Первышов кладбище Краснодар
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