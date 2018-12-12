Никаких оградок и надгробия одной высоты: мэрия Краснодара внедрит новые стандарты на новом кладбище

Глава Краснодара Евгений Первышов 12 декабря рассказал, каким будет новое кладбище на хуторе Копанском

На брифинге по итогам года мэр рассказал журналистам, что на Славянском кладбище был участок под строительство крематория. Но поскольку проект не будет реализован, категорию земли изменят и территорию отдадут под захоронения. Также на Славянском кладбище сохранят места для почетных захоронений.

«Сам проект в районе Копанского — огромнейший массив, определенный как городское кладбище. Сделан проект, его первая очередь завершена — с аллеями, разбивкой, хозпостройками», — сказал мэр.

Он добавил, что на новом кладбище можно будет организовать семейные захоронения — в отличие от Славянского, где членов семьи подхоранивают в существующую могилу.

Рассматривается вопрос об определении участков для религиозных конфессий, крематория и колумбария. Мэр подчеркнул, что на новом кладбище запретят установку оград и разработают правила для установки надгробий: определят параметры памятников и их высоту.