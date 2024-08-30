В Краснодарском крае хотят снести крематорий. Власти сочли его постройку незаконной

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя vwalakte с сайта freepik.com
    © Фото пользователя vwalakte с сайта freepik.com

Власти Крымского района через суд добиваются сноса крематория в станице Варениковской. Он начал работать в апреле 2024 года

29 августа «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу администрации Крымского района сообщили, что арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) рассматривает иск властей муниципалитета к ООО «Русская мемориальная компания» (РМК) о сносе крематория в станице Варениковской. Чиновники требуют признать его самовольной постройкой.

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По мнению местных властей, крематорий возвели без соответствующих разрешительных документов. Однако в хозяйственном обществе заверили, что комплекс не имеет признаков капитального строительства и не является «самовольной постройкой».

В пресс-службе администрации Крымского района рассказали, что на объекте назначили судебную строительно-техническую экспертизу. По ее итогам примут решение о дальнейшей деятельности крематория.

Кремационный комплекс начал работать в апреле 2024 года. Он располагается на улице Крымской недалеко от Нового кладбища. В крематории установлены две печи Fu Shou Yuan с системой очистки отводимых газов.

Напомним, что в Ставропольском крае в городе Невинномысске планируют построить крематорий за 126 млн рублей. Завершить реализацию проекта хотят в 2024 году.

Также крематорий должен появиться и в Краснодаре. Сумма инвестиций в его строительство выросла вдвое — со 150 до 300 млн рублей.

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